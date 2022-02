Franceschini: “Vitti, vividissima nel cuore degli italiani”

Era "una donna straordinaria e un'attrice incredibile, rimasta, nonostante gli ultimi anni di assenza, vividissima nel cuore degli italiani, come dimostra l'ondata di amore e affetto che sta ricevendo... È una grandissima perdita", dichiara il ministro della Cultura, Dario Franceschini, all'uscita dalla camera ardente, allestita per Monica Vitti nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma.

Un mazzo di fiori, avvolto nella pagina del “Manifesto” che il giorno dopo la sua scomparsa ha titolato: Ma 'ndo vai, posato ai piedi della bara vicino a una fotografia che ferma in quello scatto l’eccezionalità espressiva del suo volto. Intorno tante mimose, la scritta “Grazie Monica”, e uno schermo su cui scorrono le immagini della sua carriera.

Il feretro è stato accolto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che si è poi intrattenuto con il marito dell'attrice, Roberto Russo. Tra i primi ad arrivare, oltre a parenti e cittadini comuni che si sono messi in fila, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

La camera ardente sarà aperta fino alle 18 di oggi, 4 febbraio, per poi riprendere domani dalle 10 alle 13. I funerali si terranno sempre domani, 5 febbraio, dalle 15, nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma.