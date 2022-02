I Carabinieri raccontati in 'Avamposti - Uomini in prima linea'

Torna sul Nove Avamposti – Uomini in prima linea, la docuserie che racconta la quotidianità delle Stazioni dell'Arma dei Carabinieri. Quattro nuove storie, firmate da Claudio Camarca e realizzate da Stand by me in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri che saranno in onda dal 14 febbraio alle ore 21.25 e disponibili in anteprima da oggi su Discovery+.

La serie racconta la vita di quartieri e rioni delle città italiane dove sembrano vigere leggi diverse e dove il malaffare, il degrado, il crimine la fanno da padroni. In queste terre di frontiera i Carabinieri affrontano quotidianamente le vicende di tanti esclusi, i traffici delle narcomafie e gli illeciti di piccoli e grandi criminali diventando l'unico baluardo in difesa dello Stato e dei cittadini.

Ogni puntata segue il lavoro dei militari dell’Arma, trascorrendo con loro una manciata di giorni in queste caserme di frontiera e dando modo di scoprire realtà complesse, violente, ma sottolineando al tempo stesso l’umanità di questi uomini al servizio del Paese. Le storie di questa stagione fotografano ancora una volta la realtà di tutta l’Italia dalle periferie del Nord di Milano e Torino, a quelle del sud di Catania e Reggio Calabria, mostrando la vita di quei quartieri dove il Carabiniere è visto dai criminali come un nemico da combattere, mentre invece per i cittadini onesti è un eroe di solidarietà e legalità.