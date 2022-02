Il TorinoFilmLab porta 4 film a Berlino

Dopo il successo del 2021, che aveva visto l’assegnazione dell’Orso d’argento per la miglior regia a Dénes Nagy e al suo Natural Light - film elaborato grazie al TorinoFilmLab - ben 4 film targati TFL sono stati scelti per partecipare alla 72a edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino - che si terrà in presenza da giovedì 10 a domenica 20 febbraio - e verranno presentati in anteprima mondiale nella capitale tedesca, gareggiando nelle diverse sezioni di cui 2 nel Concorso ufficiale.

“Ogni anno, le speranze dei registi che hanno partecipato al TorinoFilmLab di esordire sugli schermi più importanti del mondo trovano conferma - dichiara Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema - Così come per il Museo Nazionale del Cinema si conferma che il nostro lab è un’incredibile e lungimirante fucina di autori destinati a lasciare un segno nella storia del Cinema”.

Tra le 18 opere internazionali che competeranno nel Concorso Ufficiale per l’Orso d’oro, due film cresciuti fianco a fianco nel contesto del programma TFL ‘ScriptLab’ – dedicato a progetti ancora impegnati nella fase di sceneggiatura – nell’arco del 2018; si tratta di A Piece of Sky, scritto e diretto dallo svizzero Michael Koch e di Alcarràs, opera seconda della regista catalana Carla Simón scritta insieme a Arnau Vilaró, coprodotta dall’italiana KINO Produzioni, diretta dal produttore e alumnus TFL Giovanni Pompili. L’esordio in sala di A Piece of Sky è previsto per lunedì 14 febbraio, mentre il giorno successivo toccherà a Alcarràs; entrambi saranno proiettati al Berlinale Palast.

Sempre al Concorso Ufficiale si unirà l’indonesiana Kamila Andini con Before, Now & Then, pochi mesi dopo l’uscita della sua opera prima – targata TFL – Yuni, presentata lo scorso settembre a Toronto e vincitrice del Platform Prize.

Ben nota per essere la sezione della Berlinale più devota alle nuove visioni cinematografiche, Encounters accoglierà tra i suoi registi innovativi lo svizzero Cyril Schäublin e la sua opera seconda Unrest, sviluppata nel corso del 2019 grazie al percorso del TFL ‘FeatureLab’ e supportato economicamente dal TFL Production Award del medesimo anno (40.000 euro). I film di Encounters verranno valutati da tre giurati che conferiranno i premi Miglior Film, Miglior Regista e Premio Speciale della Giuria. In ultimo, la sezione Generation KPlus, che pone l’accento sui giovani talenti mettendo in luce la loro visione e le loro narrazioni, includerà l’opera della trentaduenne Sara Kern e il suo esordio alla regia Moja Vesna, ancora un progetto ‘ScriptLab’ del 2018. Il film potrebbe ottenere l’Orso di cristallo per il Miglior Film o il Grand Prix. Unrest avrà la sua premiere lunedì 14 al CinemaxX 7 mentre Moja Vesna sarà presentato allo spazio Urania domenica 13.

Il TorinoFilmLab è promosso dal Museo Nazionale del Cinema con il supporto di MiBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Piemonte, Città di Torino e il sottoprogramma Creative Europe – MEDIA dell’Unione Europea.