Leonora addio di Paolo Taviani, primo film in solitaria dopo la morte di Vittorio a cui è dedicato, nell’incipit ci porta dentro la mente di Luigi Pirandello, il grande scrittore e drammaturgo siciliano da sempre amato dai due registi toscani in un omaggio alla storia del cinema e del Novecento. In concorso a Berlino, in sala dal 17 febbraio