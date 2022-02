Digital Nudes by David Lynch

Il cineasta David Lynch è assai noto in tutto il mondo anche come artista visivo e fotografo. Nel corso dei suoi innumerevoli esperimenti plurimediali ha creato un universo di suspense, voyeurismo, surrealismo puro. Dopo il suo hit internazionale Blue Velvet (1986), prodotto da Dino De Laurentiis, Lynch ha scoperto la fotografia, un mezzo espressivo che lo avrebbe appassionato senza soluzione di continuità. In particolare la fotografia del nudo femminile.

La prima edizione di Nudes, pubblicata nel 2007 dalla Cartier Foundation for Contemporary Art di Parigi, era dedicata alla femminilità nel cinema. Nel sequel appena apparso, Digital Nudes, David Lynch propone decine di straordinari scatti di nudo, tra l’astratto e il concreto, concepiti apposta per utilizzare gli effetti della fotografia digitale.