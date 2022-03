Radhe Shyam: il blockbuster indiano realizzato a Torino

Radhe Shyam - grande produzione indiana realizzata in Italia e per la maggior parte girata a Torino e in Piemonte - esce in 5.000 schermi in India, e in altri 500 tra USA, Canada, UK, Cina, Giappone, Indonesia, Australia.

Realizzato a ottobre 2020 con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, il blockbuster porta sul grande schermo due star indiane di enorme notorietà come Prabhas – considerato tra i più influenti in India - e Pooja Hedge, tra le attrici più amate di Bollywood .

Radhe Shyam - prodotto da UV Creations e T-Series Film con la produzione esecutiva di Ivano Fucci per ODU Movies srl. - racconta una storia d’amore ambientata negli anni ’70, ed è il primo grande film indiano interamente ambientato in Italia, e realizzato in particolare in Piemonte (le pochissime scene ambientate a Londra, sono comunque girate a Torino).Tra le tantissime location che hanno ospitato le riprese, per le quali Film Commission Torino Piemonte ha fornito un supporto fondamentale nell’attività di preparazione come in quelle di shooting ricordiamo, in Torino: il Parco del Valentino, Piazza Castello, l’Accademia delle Scienze, Palazzo Civico a Piazza Palazzo di Città, Palazzo Carignano, Palazzo Madama, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, Galleria Subalpina, Ristorante Al Cambio. Numerose scene sono state realizzate anche alla Reggia di Venaria per passare a Pian del Frais di Chiomonte, continuando poi alla Stazione Ferroviaria di Ceres grazie a GTT, al Museo Ferroviario Piemontese grazie al Comune di Savigliano.Molte delle location sono diventate protagoniste delle scene di ballo e canto tipiche del cinema indiano e sono infatti contenute nelle canzoni che la produzione ha lanciato nel corso dei mesi passati per promuovere l’uscita del film.

Basti pensare che i 3 videoclip - realizzati in varie lingue: hindi, telogu, tamil, kannada, malayalam – hanno ad oggi complessivamente raggiunto un totale di circa 150 milioni di visualizzazioni.A tal proposito il Presidente di Film Commission Torino Piemonte Beatrice Borgia precisa che “Radhe Shyam è un progetto che evidenzia al meglio il legame tra audiovisivo e turismo e che ha un potenziale promozionale unico per il territorio piemontese, grazie soprattutto alla grande notorietà dei suoi protagonisti. Da sempre il cinema contribuisce alla costruzione di un immaginario capace di incidere sul turismo: siamo certi che questo film potrà portare importanti benefici in tal senso e, inoltre, attrarre in Piemonte altre importanti produzioni asiatiche”.

Le riprese – che hanno coinvolto complessivamente circa 1.000 professionisti in tutta Italia - hanno coinvolto anche le Alpi della Valle d’Aosta, il mare della Liguria, la Toscana e la Città di Roma grazie al sostegno delle locali Film Commission.