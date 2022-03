Gianluca Farinelli presidente della Festa di Roma

"Abbiamo avuto la disponibilità di un grande intellettuale del mondo del cinema come Gianluca Farinelli a fare il presidente del Cda della Festa del Cinema", afferma il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, visitando Libri Come, la rassegna in corso all'Auditorium Parco della Musica. Farinelli dal 2000 è direttore della Cineteca di Bologna, è tra i maggiori esperti di restauro cinematografico. "Penso che Farinelli ed il Cda - ha aggiunto - sapranno fare le scelte migliori per rilanciare Roma come città del cinema. Ci aiuterà anche a sostenere le scelte del cinema in città, facendone tanto all'aperto durante l'estate romana. Occorre avere una visione strategica delle politiche culturali, ma anche una distanza ed un rispetto per l'autonomia della cultura e dei suoi specialismi".

"La nomina di Gianluca Farinelli alla guida della Festa del Cinema di Roma è un'ottima notizia". Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini che aggiunge: "Farinelli è uno dei massimi esperti del settore che ha svolto un lavoro straordinario alla Cineteca di Bologna e che, sono sicuro, lavorerà molto bene a Roma. Nell'augurargli buon lavoro, ringrazio Laura Delli Colli per l'impegno con cui ha portato avanti la Festa in questi anni difficili".