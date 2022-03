Il Sicilia Queer omaggia Carmelo Bene

Seconda tappa di avvicinamento alla dodicesima edizione del Sicilia Queer filmfest, con la proiezione de Il Sommo Bene - Appunti per un documentario di Chiara Crupi mercoledì 16 marzo alle ore 18.30 al Cinema Rouge et Noir – in collaborazione con Teatro Garibaldi alla Kalsa e Collettivo Cabaret Voltaire. La proiezione avverrà simultaneamente a Torino, Roma, Napoli e Palermo in occasione dei vent'anni dalla morte di Carmelo Bene. Introducono il film Andrea Inzerillo e Matteo Bavera.

Il Sommo Bene - Appunti per un documentario è un film su e con Carmelo Bene e altre personalità. Fotografie, spettacoli “icone” critici, docenti, organizzatori attori e teatranti che hanno attraversato gli anni dell’avanguardia. Al centro del contesto culturale la figura di Edoardo Fadini e della scena dell’avanguardia italiana. Da metà anni ’60 a metà anni ’80 la città mono industriale, palcoscenico di forti tensioni sociali, è stata anche uno straordinario laboratorio per le arti. Una carrellata su una Torino culturalmente molto vivace attraverso i luoghi, e i suoi protagonisti .

Secondo la regista Chiara Crupi, il film “Si colloca idealmente fra un progetto che sentivamo l’urgenza di realizzare - pur senza mezzi e nelle più difficili condizioni possibili - ed un film che pensiamo sia ancora da farsi. Ho adoperato il montaggio proprio come la scrittura di un taccuino per appunti e tale è rimasto. Non è dunque un documentario patinato, pensato e realizzato con fondi, attrezzature, sceneggiatori e maestranze. È un progetto semplice, povero di mezzi, anche se ricchissimo di solidarietà e di adesioni da parte di artisti e studiosi di teatro”.