Sbarigia: "Fondazione Agnesi: opportunità di formazione per giovani in settore strategico"

“La nascita dell’istituto tecnico 'Maria Gaetana Agnesi' sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e lo sviluppo di competenze digitali, ci riempie di soddisfazione”.

Lo dice Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà spa, a proposito della delibera con cui la Regione Lazio ha approvato la costituzione della Fondazione ITS “Maria Gaetana Agnesi” Tech & Innovation Academy. “

Si tratta – spiega – di un progetto nato dalla volontà di Cinecittà e Tim, in collaborazione con importanti Università e imprese, per ampliare l’offerta formativa e dotare giovani neodiplomati di uno strumento utile alla rapida costruzione del loro percorso lavorativo, in un settore in grande crescita e strategico per lo sviluppo economico e culturale del nostro Paese. L’obiettivo è adeguare e aggiornare le professionalità legate alle nuove tecnologie e strumentazioni digitali, decisive nel settore dell'audiovisivo".

"I profili di maggior interesse per Cinecittà riguardano i reparti dell’Archivio storico, del restauro, della post-produzione e della virtual production. La formazione è uno degli assi portanti della nuova Cinecittà in coerenza con gli investimenti previsti nel PNRR. Ringrazio Tim che da subito ci ha coinvolto nel progetto, gli altri partner e la Regione Lazio” conclude.