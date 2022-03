‘Las Pupusas’, alla scoperta del piatto tipico salvadoregno

Las Pupusas, dal nome della specialità gastronomica di El Salvador a base di farina di mais, è una serie tv in arrivo alla fine del mese di marzo su Prime Video, destinata ad essere ricordata come la prima produzione salvadoregna disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon. Nata da un'idea originale dell'imprenditore salvadoregno residente negli Stati Uniti, Olen Gutiérrez, è diretta dal regista salvadoregno Héctor Mojica e prodotta dal regista guatemalteco, vincitore di un premio Netflix, Kenneth Müller.

Prepariamoci a scoprire il sapore che ha segnato un intero Paese e la sua storia. Las Pupusas non è solo il racconto di un piatto tipico di El Salvador, ma di un intero popolo. La serie ha per protagonisti i milioni di salvadoregni che vivono nel loro Paese e in tutto il mondo, testimoni fedeli, a qualsiasi latitudine, di un amore incondizionato per la propria cucina tradizionale. Con Las Pupusas si entra in un viaggio attraverso il tempo, fino alle origini della civiltà Maya, là dove nacquero i primi “uomini di Mais”. Più di 1.500 anni riassunti in una raccolta di testimonianze, con storie di vita, scienza, tradizione, moda e amore, ma soprattutto con il sorriso di una comunità cresciuta gustando per generazioni una prelibatezza donata dagli dei. Una volta provata una pupusa, non si torna indietro. I salvadoregni sono romantici di natura, attaccati alle proprie tradizioni, innamorati della vita, e chi conosce El Salvador sa che corre il rischio di perdersi tra le braccia accoglienti del suo popolo e le lusinghe del suo cibo. Possono esserci dispute, riconciliazioni, promesse, ma sempre si fa ritorno a ciò che riempie il cuore e la pancia di felicità. Las Pupusas si svilupperà in due stagioni, di due puntate l’una: le prime due sono state girate in El Salvador e negli Stati Uniti, le altre due saranno girate in Europa e presto disponibili.

"Penso che questo sia l'inizio di qualcosa di grande che può essere fatto nel nostro Paese ed è positivo che con Las Pupusas siamo stati pionieri di buone notizie, aumentando la visibilità di El Salvador nel mondo, attraverso la nostra gastronomia", ha dichiarato il regista Héctor Mojica alla presentazione in anteprima all'Afi Silver Theatre di Washington DC, lo scorso 8 marzo 2022.