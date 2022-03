‘Romanzo Radicale’ di Mimmo Calopresti in anteprima a Bari

Si fa sempre più consistente e articolato il programma della 13.a edizione del Bif&st-Bari International Film&Tv Festival – promosso e finanziato dalla Regione Puglia, prodotto e co-finanziato dalla Fondazione Apulia Film Commission con l’apporto del Ministero della Cultura – che si svolgerà dal 25 marzo al 2 aprile prossimi nei Teatri Petruzzelli, Piccinni, Kursaal Santalucia e Margherita con la direzione artistica di Felice Laudadio.

Ai 7 film in programma al Teatro Petruzzelli nella sezione delle Anteprime internazionali, già annunciati, si aggiungerà l’anteprima mondiale fuori concorso dell’opera prima diretta da Giulia Louise Steigerwalt, Settembre, interpretata da Barbara Ronchi, Fabrizio Bentivoglio e Thony, prodotta da Groenlandia e Rai Cinema, che passerà alle 21.00 del 31 marzo.

Agli 11 film del Panorama internazionale si aggiungerà - fuori concorso per l’iniziativa del Bif&st “Per l’Ucraina” organizzata con la collaborazione del Centro diritto internazionale dell’Università di Bari - l’opera prima Zabuti (I dimenticati) della regista Daria Onyshchenko - in programma al Petruzzelli alle 18.30 del 28 marzo – che nella stessa serata ritirerà per conto dei suoi colleghi ucraini il Premio Federico Fellini per i cineasti dell’Ucraina.

La giuria che valuterà gli 11 film della sezione Panorama è definitivamente composta dal regista Giuseppe Piccioni, dall’attrice Valeria Cavalli, dal regista Pif e dalle critiche Kristína Kúdelová e Cristiana Paternò, neo-presidente del Sindacato critici cinematografici (SNCCI).

Per il ‘numero zero’ della sezione non competitiva “Cinema&Fiction”, Bif&st 2022 presenta un programma di opere, alcune delle quali presentate in anteprima assoluta. Si inizia sabato 26 marzo con le anteprime mondiali Romanzo Radicale - Io Sono Marco Pannella di Mimmo Calopresti (qui l’intervista al regista, che ci racconta del progetto), con Andrea Bosca e Clio Calopresti, e Tutto per Mio Figlio di Umberto Marino, con Giuseppe Zeno, Antonia Truppo oltre a Das Kindermädchen - Mission Italien (The Nanny – Mission Italy) di Sascha Bigler con Saskia Vester, Clelia Sarto.

Nei giorni successivi saranno presentati Circeo di Andrea Molaioli con Greta Scarano, Ambrosia Caldarelli; Jugée Coupable (La scogliera dei misteri) di Gregory Écale; Don Matteo 13 con Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico; Il Paradiso Delle Signore – Daily, anteprima mondiale con Alessandro Tersigni, Emanuel Caserio, Grace Ambrose, Gaia Bavaro, Francesca Del Fa; Viola come il Mare scritta da Sabina Marabini; Maratona Germinal di David Hourrègue con Valeria Cavalli.

Inoltre il 31 marzo, ore 17.00 si terrà per solidarietà con l’Ucraina la Maratona della miniserie Chernobyl scritta da Craig Mazen, diretta da Johan Renck, mentre sabato 2 aprile Gianrico Carofiglio e Alessio Beni presenteranno Il Maresciallo Fenoglio.

Il Federico Fellini Award for Cinematic Excellence verrà conferito nella serata del 26 marzo all’attrice Margherita Buy e in quella del 31 marzo all’attore Riccardo Scamarcio che con Benedetta Porcaroli, Lino Musella e il regista del film prenderà parte nella stessa mattinata all’incontro con il pubblico e la stampa al termine della proiezione di L’ombra del giorno di Giuseppe Piccioni.

Ricky Tognazzi sarà a Bari il 29 marzo per presentare il suo film La voglia matta di vivere dedicato a suo padre Ugo Tognazzi in occasione del centenario del grande attore. E altre proiezioni saranno dedicate a Monica Vitti e Carlo Lizzani.

Un importante appuntamento è quello di domenica 27 marzo quando al Teatro Piccinni, alle 11.30, il Premio Nobel per la medicina prof. Mario Capecchi terrà una conversazione con il prof. Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Infine, il Comune di Bari ha predisposto, nell’ambito del Tributo Pasolini 100 del Bif&st, un Concerto in onore di Pier Paolo Pasolini diretto dal M° Paolo Vivaldi che avrà luogo al Teatro Kursaal nella serata del 1° aprile alle 21.30.