Max3Min, ‘Automedic’ è il miglior film

Si è conclusa ieri, martedì 22 marzo, con una speciale serata di premiazione, la seconda edizione di Max3Min, festival dedicato a cortometraggi di breve durata di massimo 3 minuti. Max3Min ha consolidato la sua immagine di festival worlwide offrendo 10 giorni di programmazione gratuita in streaming, con un palinsesto di 100 titoli provenienti da tutto il mondo, accompagnata dagli appuntamenti in presenza a Milano con le maratone corti al Cinema Ariosto e le proiezioni per un massimo di 3 spettatori nel nuovissimo Santa Fe Cinema.

La seconda edizione ha visto un incremento del pubblico che ha seguito i film sulla piattaforma www.max3min.com, con una media di oltre 3000 spettatori al giorno nella sala virtuale del festival, cui si è aggiunto quello che ha affollato gli appuntamenti live a Milano. Il pubblico online, proveniente da tutto il mondo, ha registrato una principale concentrazione in Italia, Corea del Sud, Messico, Usa, Israele, Argentina, Gran Bretagna, Grecia, Germania, Perù.

La giuria internazionale composta da Jacopo Quadri (regista e montatore), Carla Vulpiani (distributrice e programmer), Camilla Fawape (musicista), Edo Brenes (illustratore) e Michael Heindl (artista e filmmaker, nonché vincitore della prima edizione di MAX3MIN 2021), ha decretato la Top Ten dei migliori titoli della Selezione Ufficiale. Il Premio per il Miglior Film, del valore di 3.000 euro, è stato assegnato a Automedic di David Kamau Waronja “Per la descrizione dinamica e incalzante di una storia che si dimostra contemporanea quanto inaspettata, e con una maestria e controllo dei codici esemplare, considerata la semplicità dei mezzi produttivi, e per la capacità di restare molto impresso nella memoria, Automedic è il vincitore. Rappresenta una sorprendente boccata d’aria fresca nel panorama del cortometraggio contemporaneo e mostra come, nella nostra epoca digitale, ci siamo scordati come distinguere tra ciò che è rilevante da ciò che non lo è e la soddisfazione superficiale dai problemi esistenziali.”

Per Next Gen, la nuova sezione del festival dedicata agli studenti cui concorrevano tutti i film realizzati proprio da studenti, i curatori del programma del Lago Film Festival (Mirta Ursula Gariboldi, Morena Faverin, Alessandro Del Re) hanno assegnato il Max3Min Next Gen Award, costituito da un premio tecnico ovvero una Camera Panasonic Lumix DMC-G80MEG-K, a Good Resolutions di Sara Priorelli: “Un lavoro audace e piacevolmente spontaneo, Good Resolution di Sara Priorelli esplora in modo esemplare la forma breve tratteggiando in soli 2 minuti e 38 secondi desideri e debolezze umane con uno stile amabilmente grezzo e colori vividi e urlanti”.

Nella serata di chiusura, sono stati assegnati inoltre il Premio del Pubblico a S[QUARE)D di Helena Gudkova. La redazione di RollingStone, media partner del festival, ha inoltre assegnato una Menzione Speciale a Best Foreigners Forever di Daniela Cruz, “per la scelta ironica e coraggiosa del musical nel raccontare le emozioni che tutti abbiamo vissuto in questi due anni di pandemia. E l'abbattimento della quarta parete, con l'operatore che diventa a tutti gli effetti protagonista della storia, è una scelta intelligente, capace di sfruttare al massimo i pochi mezzi a disposizione”.