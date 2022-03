Franco Scaldati, in scena l’omaggio all’attore e drammaturgo

Dopo il successo del Pinocchio andato in scena lo scorso luglio per il Teatro Stabile di Catania, una nuova tappa del percorso di ricerca della regista Livia Gionfrida dedicata a Franco Scaldati. Il poeta, drammaturgo e attore palermitano, scomparso nel 2013, è considerato uno dei punti di riferimento della scena teatrale contemporanea oltre ad avere collaborato con alcuni dei più importanti nomi del cinema siciliano come Giuseppe Tornatore, Pasquale Scimeca e Ciprì e Maresco, per i quali è stato tra i protagonisti de Il ritorno di Cagliostro.

Inedito Scaldati, in scena al Teatro Biondo di Palermo dal 23 marzo al 3 aprile, si concentra sulla radice shakespeariana fortemente presente nell’opera del poeta siciliano. In scena Melino Imparato, storico collaboratore di Scaldati e direttore artistico della Compagnia "Franco Scaldati", insieme a tre attori (Paride Cicirello, Oriana Martucci e Daniele Savarino) selezionati a seguito di un laboratorio di dieci giorni dedicato a Scaldati tenuto da Gionfrida lo scorso febbraio al Teatro Biondo.

In un quartiere fantasma, dentro ad un condominio ridotto ormai a rudere, abita un Poeta, l’ultimo. Questi aspetta di raggiungere la luna, unico miraggio di Pace, e proietta i suoi sogni sugli abitanti del palazzo. In scena quattro attori per un esperimento drammaturgico che in un continuo rimando tra Scaldati e Shakespeare evoca la storia di Macbeth, il re assassino che cede alla tentazione del Potere e all'istinto della Violenza. La guerra, la pandemia, il tormento per le conseguenze delle proprie azioni, la perdita della Parola come strumento che aiuta gli esseri umani a comprendersi e a decifrare se stessi e il mondo, sono i temi di questo studio. Prendono corpo nella mente del Poeta le ombre degli abitanti del condominio, la lavascale, il giovane disabile, il muto, il topo, i fantasmi del condominio diventano così personaggi in cerca d’autore.

Dichiara la regista Livia Gionfrida : “In una fine del mondo dai toni tragicomici, le certezze scompaiono, le parole sono svuotate di senso e persino i muri possono apparire e scomparire come in un sogno. ‘Finìu a pandemia?’ si domanda l’anziano sardonicamente. La morte è presenza costante nell'opera di questo grande poeta, per nulla tragica. Come in Sicilia, come nelle opere di Scaldati, la morte è compagna di vita, è amica di bevute e sogni, e porta bei doni e dolci ai bambini. Avvicinare lo spettatore a Scaldati per me vuol dire tentare il rito della poesia, quella che sembra trovare sempre meno spazio nell’affanno del nostro quotidiano e che può costituire una vera e propria cura della persona. Tornare dunque al teatro, al rito collettivo che comincia con il silenzio e il buio, da cui far nascere la parola poetica e assieme ad essa, l’immagine pronta a scatenare una lettura personale nello spettatore”.