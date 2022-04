Storaro e La Molinara ospiti al BAFF

Tanti gli ospiti ancora in arrivo al BAFF – Busto Arsizio Film Festival e che animeranno la settimana di festival e la serata finale di sabato 9 aprile. Dopo il riconoscimento all’eccellenza cinematografica al premio Oscar Bille August e il Premio Speciale Baff 2022 a Franco Nero, arriva il 5 aprile quello al Miglior attore a Giorgio Tirabassi per l'interpretazione in Freaks Out. Tirabassi è protagonista al festival anche di una interessante masterclass con gli studenti dell’Istituto Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio. A condurre la serata finale Steve della Casa e Liliana Fiorelli.

Tra gli ospiti il grande ritorno di Vittorio Storaro e Anthony la Molinara, Premio Oscar per gli effetti speciali di Spiderman 2, ma anche Delia Cajelli e Ricky Tognazzi, al festival per presentare La voglia matta di vivere in omaggio a Ugo Tognazzi a 100 anni dalla nascita, Milena Mancini, recente protagonista sul piccolo schermo di A casa tutti bene, la serie diretta da Gabriele Muccino e Christian, serie TV diretta da Stefano Lodovichi.

Lina Siciliano, giovane attrice rivelazione nel film Una femmina di Francesco Costabile anche lui presente al festival. Leonardo di Costanzo, regista dell’acclamato Ariaferma con ben undici nomination ai David di Donatello, Riccardo Rossi presidente della giuria BaffinCorto.

Tra gli ospiti della serata finale Laura Delli Colli per il Premio Lello Bersani assegnato dai Giornalisti Cinematografici del SNGCI e che il BAFF ospita annualmente, la produttrice americana Cassandra Gava, il giornalista e critico Marco Giusti, il presidente della Roma Lazio Film Commission Luciano Sovena, il produttore Maurizio Tedesco, il regista Luca Lucini, il presidente della FICE Domenico Dinoia.

Il BAFF – B.A. Film Festival diretto da Steve della Casa e Paola Poli è organizzato da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, con il Comune di Busto Arsizio e l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.