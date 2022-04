Apre con un omaggio a Monica Vitti la 28esima edizione Sguardi Altrove Film Festival, l’atteso appuntamento con il cinema e i linguaggi artistici al femminile, in programma dal 22 al 30 ottobre a Milano. 80 titoli e 15 sezioni per entrare in contatto con registe provenienti da tutti e 4 i continenti