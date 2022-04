Al CONI il premio Giuliano Gemma

"Lo Sport mi ha sempre affascinato molto. Invito i giovani a fare Sport perché richiede sacrificio ed il sacrificio servirà anche in altri momenti della vita".Questa è la regola di vita che ci ha lasciato Giuliano Gemma che, prima come stuntman e poi come attore, ha amato e praticato numerosi sport. Ha indossato i guantoni per passione e seguito da bordo ring tutti i più celebri campioni italiani, primo fra tutti Nino Benvenuti. All’attore è dedicato il premio Giuliano Gemma & FPI Awards, giunto alla quinta edizione, organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana, grazie al Presidente Flavio D’Ambrosi, insieme al promoter Vladimiro Riga e Agnus Dei Tiziana Rocca Production, in collaborazione con l’advisor FPI Artmediasport e RomArtEventi e patrocinato dal CONI, da Sport e Salute, dal Consiglio Regionale del Lazio, dalla Regione Marche, da Roma Capitale, dalla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, dalla Fondazione Marche Cultura, dall’Istituto per il Credito Sportivo, dall’Archivio Storico Istituto Luce Cinecittà, da Cultura Italiae e Sport Italiae.

Nel Salone d’Onore del CONI, insieme al padrone di casa, il Presidente Giovanni Malagò, ed a numerose autorità del mondo politico e sportivo, ha preso forma giovedì 7 aprile un racconto corale sotto la conduzione del giornalista Rai Andrea Fusco: dal ricordo dell’amico attore con le figlie Vera Gemma e Giuliana Gemma e la moglie Baba Richerme, all’omaggio al Campione di Vita. Presenti il Presidente di CRI e IFRC Avv. Francesco Rocca, il Sottosegretario Cultura e Sport del Pontificio Consiglio della Cultura Mons. Melchor Sanchez de Toca, gli attori Eleonora Giorgi, Orso Maria Guerrini e Sebastiano Somma, il coreografo e direttore artistico Luca Tommassini, il cantautore e regista Federico Zampaglione, il cantautore e regista Fabrizio Moro, il regista Alessio De Leonardis, il Vicepresidente Vicario CONI Silvia Salis, l’On. Giusy Versace ed il Presidente dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile Luca Massaccesi, i Campioni Matteo Signani, Emanuele Blandamura, Aziz Abbes Mouhiidine, Salvatore Cavallaro e molti altri.

A tutti l’ambita statuetta che riproduce l’opera in bronzo Il Pugile dell’artista Gemma.

Alle Medaglie Azzurre 2021 Il Guantone al Merito Sportivo FPI. La dedica speciale alle Marche, rappresentate dal Comune di Castelraimondo e dall’ Unione Montana dei Monti Azzurri, a cui Gemma era molto legato, con il Premio FPI a Denis Canil, Francesca Ratto, Umberto Antonelli, Emanuele Sassetti e Tommaso Perfetti.