'Black Bits': al via le riprese

Al via le riprese di Black Bits, film che segna il ritorno di Alessio Liguori dietro la macchina da presa, dopo Shortbus, film italiano che è riuscito ad entrare nella top ten del box office USA per ben due settimane.

Circa 4 settimane di riprese previste in varie location del Lazio, per una produzione targata Minerva Pictures in collaborazione con Play Entertainment e la polacca Agresywna Banda. Black Bits è un thriller adrenalinico, che vede protagoniste due ragazze, amanti e ladre, che dopo aver messo a segno un colpo si rifugiano in un posto tranquillo, disperso nelle montagne.

Ma come spesso accade, nulla è come sembra e le due si troveranno coinvolte in qualcosa di imprevisto, misterioso e molto pericoloso. Nel cast le giovani stelle emergenti Jordan Alexandra e Yvonne Mai insieme a Sebastian Fabijański.