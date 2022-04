Mark Rappoport ospite del Sicilia Queer

Mark Rappaport è il protagonista della sezione Presenze della dodicesima edizione del Sicilia Queer filmfest. Al regista, critico cinematografico e pioniere del video-saggio, il Festival dedica, per la prima volta in Italia, una personale a cura di Andrea Inzerillo e Tommaso Isabella, che partirà da Palermo e proseguirà in autunno con ulteriori tappe in collaborazione con i festival Filmmaker di Milano e I mille occhi di Trieste. Gli spettatori avranno modo di scoprire uno dei più grandi tesori nascosti del cinema indipendente americano, conoscere la sua produzione più recente e incontrare il regista al Cinema De Seta di Palermo.

La kermesse siciliana prosegue così nel solco del lavoro di ricerca, che da realtà indipendente e non omologata continua a portare avanti mettendo al suo centro il miglior cinema contemporaneo e coniugando innovazione e sguardo internazionale, da sempre punti di forza e marchio di originalità del festival siciliano.

Il Sicilia Queer filmfest si svolgerà a Palermo dal 30 maggio al 5 giugno 2022 ai Cantieri Culturali alla Zisa, tra il Cinema De Seta e gli altri spazi della grande cittadella culturale palermitana.