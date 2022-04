Il doc ‘Phoenix Rising’ apre Sguardi Altrove

Appuntamento dal 10 al 15 maggio con la 29ma edizione di Sguardi Altrove Film Festival, l’imperdibile manifestazione dedicata al cinema e ai linguaggi artistici al femminile si svolgerà come di consueto a Milano (all’Anteo Palazzo del Cinema e in altri luoghi chiave della cultura cittadina),ma continuerà a scommettere anche sull’online con la piattaforma di MYmovies, riconfermando una versione ibrida - tra fisico e virtuale - dopo il successo delle ultime edizioni che hanno aperto le porte ad un pubblico più ampio e lontano, attraverso la visione dei film in streaming.

Madrina di questa edizione sarà l’irriverente artista toscana Drusilla Foer, chein occasione della serata di apertura condotta dalla direttrice artistica Patrizia Rappazzo e dalla giornalista Barbara Tarricone Hamilton, riceverà il Premio Sguardi Altrove 2022.

Il 27 aprile, all’Anteo Palazzo del Cinema, prima dell’apertura ufficiale del Festival, la direzione della manifestazione ha deciso, nel particolare momento che stiamo attraversando, di dedicare una preapertura all’opera prima della regista ucraina Natalya Vorozhbit, Bad Roads. Il film, in uscita il 28 aprile distribuito da Trent Film, ambientato nella martoriata regione del Donbass, è stato presentato alla 35a Settimana della Critica alla Mostra di Venezia e selezionato a rappresentare l’Ucraina agli Oscar 2022 come Miglior film internazionale.

Sguardi Altrove Film festival, che anche quest’anno propone un ricco programma di oltre 80 opere provenienti da oltre 30 paesi,con l’80% di titoli in anteprima italiana e internazionale, aprirà quindi ufficialmente i battenti il 10 maggio con il titolo in anteprima italiana Phoenix Rising, che sarà presentato in collaborazione con Sky Documentaris ed è prodotto da HBO. Diretto dalla regista candidata Oscar Amy J. Berg, Il docufilm segue l'attrice Evan Rachel Wood mentre racconta la sua esperienza come sopravvissuta agli abusi domestici e piscologici perpetrati da Brian Warner, il musicista Marilyn Manson. Fuggita dalla loro pericolosa relazione, quasi un decennio dopo Wood racconta coraggiosamente la propria esperienza per porre l’attenzione sul tema della violenza domestica. Con filmati d'archivio, video personali e testimonianze sincere di Wood e di altri sopravvissuti, il documentario, diviso in due parti, fa luce sui fattori che impediscono ai sopravvissuti di violenze di farsi avanti.

Nucleo centrale del programma si confermano i tre concorsi: Nuovi Sguardi, con otto lungometraggi di finzione e documentari a regia femminile; #FrameItalia, con 7 film, documentari e cortometraggi italiani anche a regia maschile, che propongono una visione trasversale sui temi più controversi del nostro paese e Sguardi (S)confinati, con 10 cortometraggi diretti da donne.

Tra le ospiti l’attrice e regista teatrale Sonia Bergamasco, che giovedì 12 maggio porterà al festival il reading tratto dal romanzo autobiografico L’Evento di Annie Ernaux,pubblicato da L'Orma editore, in cui la scrittrice francese racconta il suo aborto clandestino nella Francia degli anni Sessanta. La lettura sarà parte integrante del focus 2022: “Le Scelte Etiche Consapevoli di Donne e Uomini dei nostri giorni”, uno spazio curato dalla direttrice artistica Patrizia Rappazzo e dalla giornalista e autrice Marta Stella, dedicato a talk, incontri, e proiezioni per una riflessione sui diritti negati e le scelte individuali.

Alla grande regista recentemente scomparsa Lina Wertmuller, prima donna a essere candidata all’Oscar per la miglior regia, che con le suo opere ha segnato la storia della commedia all’italiana, sarà dedicato (come già segnalato) l’omaggio del Festival, con una rassegna di alcuni dei suoi titoli più importanti. Per questa occasione, nella giornata dell’11 maggio, sarà consegnato il Premio Rotary postumo alla carriera al nipote Massimo Wertmuller.

Non mancherà il ricordo della grande fotografa e fotoreporter appena scomparsa Letizia Battaglia, con la proiezione di Letizia Battaglia - Shooting the Mafia. Il documentario, dedicato a Battaglia e alla sua personale lotta contro la Mafia, chiuderà il Festival domenica 15 maggio.

Completano l’offerta del festival , le sezioni fuori concorso Cinema (In)visibile, realizzata in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano che sta conducendo un’ampia ricerca sul cinema prodotto in Italia e che ha avuto poca visibilità e circuitazione, Women in Film e Tv e Media e la sezione dedicato alle Youtuber. Ci sarà spazio, inoltre, al Cinema per Ragazzi, grazie alla collaborazione con il Giffoni Film Festival e Cinema e Scuole, agli appuntamenti “Cinema e Cibo” e “Serialità e sulle Nuove Frontiere al Femminile”.