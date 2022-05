Italian Pavilion: gli appuntamenti del 21 maggio

CANNES - La giornata di incontri all'Italian Pavilion dell'Hotel Majestic prende il via con la presentazione di nuovi strumenti di sostegno alle opere audiovisive. Per le 11.00 è in programma la conferenza “Fondi di Distribuzione” iniziativa promossa dalla DGCA del MiC. Alla presenza di Nicola Borrelli direttore generale DGCA - MIC, e Roberto Stabile responsabile progetti speciali MIC - Cinecittà, verranno illustrati: Il Film Distribution Fund, il Fondo esportatori internazionali, il Fondo produttori cinematografici promozione internazionale festival, e il Fondo produttori opere audiovisive promozione internazionale per partecipazione a festival.

Alle 12 viene celebrata la quinta edizione del Filming Italy Sardegna Festival, in programma dal 9 al 12 giugno 2022 a Cagliari. Moltissime le personalità che interveranno alla conferenza stampa, a cominciare da Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato del MIC. Interverranno poi: Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival, Nick Vivarelli, Membro della Giuria, Luciano Sovena, Presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission, Lorenzo Giannuzzi, Managing Director Eleganzia/ForteVillage, Roberto Stabile, Responsabile Progetti Speciali MiC, Nicola Corigliano Coordinatore Desk Media & Cultura di Intesa Sanpaolo, Simone Gialdini, Direzione Generale ANEC, Nicola Borrelli, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC. Saranno presenti: Rossy de Palma, Filming Italy Sardegna Woman Power AwardAnnabelle Belmondo, Jury Member Filming Italy Sardegna – In Corto Emanuela Postacchini, Jury Member Filming Italy Sardegna – In Corto.

Alle 16.30 si tiene a porte chiuse il Rendez-vous con Israele e a seguire, alle 17.30, viene illustrata la seconda edizione del “Co-Production Development Project”, promosso da RLFC e Israel Cinema Project. Rabinovich Foundation Crossing Script è un’iniziativa per lo sviluppo delle coproduzioni tra Israele e Italia realizzata da Roma Lazio Film Commission, Israel Cinema Project – Rabinovich Foundation. Previsti in sala Luciano Sovena, Presidente Roma Lazio Film Commission, Yoav Abramovich, Direttore Generale Israel Cinema Project – Rabinovich Foundation e Osnat Bukofzer, Direttore Affari Internazionali e consulente per le coproduzioni, Israel Cinema Project – Rabinovich Foundation.