TFI Torino Film Industry presenta a Cannes la 5^ edizione

L’Italian Pavilion di Cinecittà presso l’Hotel Majestic di Cannes ha ospitato la presentazione dell’edizione n. 5 di TFI Torino Film Industry, iniziativa creata con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità del sistema cinema torinese e fornire ai professionisti nazionali e internazionali un programma di appuntamenti trasversale e capace di coinvolgere l’intera filiera dell’audiovisivo.

Dal 2018 ad oggi Film Commission Torino Piemonte, TorinoFilmLab e Talents and Short Film Market hanno collaborato alla realizzazione e alla crescita di TFI Torino Film Industry, contribuendo alla costruzione di un vero e proprio mercato capace di configurarsi nel corso del tempo come vera e propria anima work & business del Torino Film Festival che – proprio come TorinoFilmLab - viene realizzato dal Museo Nazionale del Cinema.

Promosso da Regione Piemonte e Città di Torino e realizzato grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo – che riconosce all’industria dell’audiovisivo un driver importante di sviluppo economico e sociale della Città - TFI Torino Film Industry prenderà il via giovedì 24 novembre e proseguirà fino a mercoledì 30 novembre: pitching sessions, panel, workshop, one-to-one meetings che si terranno nuovamente presso la storica sede del Circolo dei lettori di Torino.

Sarà il programma di TFL ITALIA (organizzato da TorinoFilmLab – Museo Nazionale del Cinema) ad inaugurare i lavori, che proseguiranno con i PRODUCTION DAYS organizzati da Film Commission Torino Piemonte e, a seguire, con TSFM vol. 7 (TALENTS AND SHORT FILM MARKET, precedentemente noto come Torino Short Film Market).

Nella giornata di giovedì 24 novembre, TFL Italia presenterà i progetti che hanno preso parte alle iniziative di formazione che costituiscono questa nuova sezione del TorinoFilmLab: Alpi Film Lab e Up & Coming Italia, la cui call si è aperta proprio il 22 maggio e fino al 15 luglio accoglierà candidature di produttori emergenti italiani con un proprio progetto di lungometraggio. TFL Italia vuole favorire lo scambio e la cooperazione tra l’ambiente cinematografico italiano e quello estero, supportare professioniste e professionisti italiani attraverso una formazione di alto livello, fare rete con le istituzioni cinematografiche nazionali e divenire punto di riferimento per enti e rappresentanti di realtà straniere interessate a dialogare con l’industry italiana.

Da venerdì 25 a domenica 27 novembre Film Commission Torino Piemonte – che coordina TFI fin dalla sua prima edizione - presenterà la nuova edizione dei Production Days, coproduction meeting pensato per accogliere i decision makers e i professionisti dell’audiovisivo internazionale e, contemporaneamente, coinvolgere studenti e giovani appena approcciatisi al mondo del cinema e alla sua industria.

Eventi di networking, panel, workshop e one-to-one meetings che vogliono mettere al centro dell’ecosistema produttivo internazionale i professionisti e le società piemontesi, anche attraverso numerose collaborazioni con importanti realtà italiane, tra cui – tra i tanti - Doc/It – Associazione Documentaristi Italiani e CNA Cinema e Audiovisivo Piemonte.Il Talents and Short Film Market, già Torino Short Film Market, avrà quest’anno la sua settima edizione, che si terrà in forma ibrida (dal 27 al 30 novembre in presenza a Torino e dal 1 al 4 dicembre online).

Il Talents and Short Film Market, con partecipanti da oltre 90 paesi, è il principale mercato dedicato al cinema breve presente in Italia, secondo a livello europeo solo allo storico Marché du Film Court del Festival du Court-métrage di Clermont Ferrand. L’obiettivo di TSFM è quello di valorizzare il ruolo del cortometraggio con attenzione sia al singolo progetto che all’industria nel suo complesso, permettendo inoltre la crescita di nuovi autori e talenti.

TSFM vol. 7 prevederà un fitto programma, tra sessioni di pitch, conferenze, meeting, proiezioni, workshop e tanto altro.Un programma che si arricchirà inoltre di nuove iniziative e proposte, ideate e organizzate dal Torino Film Festival: a dimostrazione della partnership e dell’attenzione che Torino Film Festival riserva a TFI, verrà infatti proposto un inedito programma di proiezioni “industry” – in fascia mattutina e in fascia pre-serale - pensate e dedicate proprio al pubblico di accreditati TFI.

Una vera e propria novità, che si somma a quella di un accredito unico che permetterà di prendere parte all’intera programmazione di TFI Torino Film Industry e che sarà possibile richiedere - con tariffa early bird di 10 euro – a partire da luglio sul sito www.torinofilmindustry.it