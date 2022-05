Dal Rendez-vous Women in the Chinese & Italian Film Industry: achievements, challenges, perspectives, incontro focalizzato sul ruolo delle donne nell'audiovisivo, ospitato all'Italian Pavilion, emergono spunti di interessante riflessione per il futuro prossimo: primo fra tutti l'esigenza di continuare a parlare di gender equility. Possibilmente con il supporto dei colleghi maschi