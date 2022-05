Alice nella Città: festa per la conclusione di "Uniti per la scuola"

Si conclude il 31 maggio con una grande festa in tutta Italia, da Napoli a Roma, da Firenze a Bologna, da Barletta a Verona, la prima edizione del Progetto Sperimentale “Uniti per la scuola” lanciato a novembre del 2021 da Alice nella Città insieme alla Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello e a U.N.I.T.A. - Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo con il supporto del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Cultura e con la supervisione pedagogica del CPP, Centro Psicopedagogico di Daniele Novara.

Uniti per la scuola è stato promosso in 10 scuole di primo e di secondo grado di diverse città italiane: Liceo Statale Don Lorenzo Milani di Napoli; Liceo Scientifico Enrico Fermi di Bologna; Liceo Artistico ISS Nicola Garrone di Barletta; Liceo Artistico Caravillani di Roma; Istituto Comprensivo Chiodi di Roma; I.C. Ardea 1 di Ardea (Roma); Istituto Marco Polo di Firenze; ISIS Da Vinci di Firenze; Istituto Casiraghi di Cinisello Balsamo (Milano) e Istituto Comprensivo 1 di Pescantina (Verona).L’obiettivo era individuare nuove prospettive didattiche grazie all’incontro di esperti e interpreti del mondo del teatro e dell’audiovisivo con docenti e studenti, attraverso l’utilizzo della pedagogia e della pedagogia teatrale per stimolare e sviluppare nuovi approcci didattici volti alla partecipazione attiva dello studente.

La sperimentazione si è rivelata un successo e ha evidenziato, in questo primo anno, come con semplici aggiustamenti pedagogico-cognitivi e con il supporto di nuovi sistemi linguistici legati al campo della cinematografia e del teatro, i ragazzi si siano rapidamente interessati e via via entusiasmati ad un più creativo svolgimento del programma.I risultati della sperimentazione saranno presentati martedì 7 giugno alle ore 12.00 presso il Ministero dell’Istruzione da U.N.IT.A., Alice nella Città e Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello alla presenza del Ministro Patrizio Bianchi e attraverso il racconto di studenti, docenti e formatori che hanno partecipato al percorso didattico coadiuvati dal Centro Psicopedagogico (CPP) di Daniele Novara.

Martedì 31 maggio, al mattino, studenti e docenti incontreranno artisti e interpreti dei film in visione scelti dall’Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello e proiettati presso i cinema delle città coinvolte nella sperimentazione. Da Vittoria Puccini, Maurizio Lombardi e Cristiana Dell’Anna a Firenze a Piera Detassis, Aurora Giovinazzo, Nicola Guaglianone, Giuseppe Pirozzi, i montatori Massimo Quaglia e Annalisa Schillaci, Giorgio Marchesi, Chiara Tomarelli, Fabia Bettini e Gianluca Giannelli di Alice nella Città a Roma.

E ancora Carlotta Natoli e Paola Lavini a Barletta e Stefano Pesce a Bologna insieme a molti altri, uniti per mettere al centro gli studenti. Sarà un momento di incontro e confronto che porterà all’attenzione l’arte cinematografica come fonte di ispirazione, riflessione e condivisione per porre l’accento sul tema della formazione e sull’importanza che ha avuto entrare nella scuola contaminandone e arricchendone il linguaggio e le metodologie.

A Roma presso il Cinema Doria sarà presente per il momento conclusivo del progetto anche Il sottosegretario del Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni.

A questo link l'elenco delle sale e degli artisti coinvolti.