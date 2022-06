A Joe Wright il premio Luchino Visconti

Il 10 luglio il regista britannico Joe Wright riceverà il riconoscimento ''Ischia Luchino Visconti Legend Award'' nel gala inaugurale della 20esima edizione del Global Film & Music Festival, al Regina Isabella Resort & Spa. Il festival, presieduto dal regista irlandese Jim Sheridan e dalla produttrice inglese Sophie Watts, è in programma fino 17 luglio, con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania.

''Wright è senza dubbio un grande talento artistico internazionale e siamo orgogliosi di accoglierlo" annuncia Tony Renis, presidente onorario dell'Accademia Internazionale Arte Ischia che promuove l'evento con il patrocinio dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo e di Nuovo Imaie in collaborazione con Riflessi, Givova, TaTaTu, Rs Productions, e Trenitalia e MedMar. "Basti ricordare - aggiunge Renis - titoli come Orgoglio e Pregiudizio, Espiazione, L'Ora più Buia oltre al recente Cyrano che è lo strepitoso adattamento di un musical tratto dal classico di Rostand. Ama l'Italia e l'arte, siano particolarmente felici di poterlo premiare nel nome di Visconti che ne avrebbe apprezzato talento e sensibilità'' .

50 anni il prossimo agosto, Joe Wright è anche produttore cinematografico, il suo Cyrano è stato candidato quest'anno agli Oscar per i costumi di Massimo Cantini Parrini e Jacqueline Durran e ai Golden Globe come Miglior Film Commedia o Musicale e come Miglior attore in un film commedia o musicale a Peter Dinklage. Tra gli altri suoi titoli più popolari 'Anna Karenina, Pan - Viaggio sull'isola che non c'è, La donna alla finestra. Nell'Albo d'oro del premio ''Ischia Visconti Legend Award'' anche i registi Baz Luhrmann , Stephen Frears, Jean Jacques Annaud, Tom Hooper, Marco Bellocchio, Amos Gitai, e gli attori Jeremy Irons ed Helen Mirren.