‘Senza sangue’, Angelina Jolie adatta il bestseller di Baricco

Oggi Fremantle ha annunciato l'inizio delle riprese di Without Blood (Senza Sangue) in Italia. Il film, scritto, diretto e prodotto da Angelina Jolie, è tratto dal bestseller internazionale di Alessandro Baricco (edito in Italia da Feltrinelli). Una fiaba indimenticabile, ambientata all'indomani di un generico conflitto, che esplora le verità universali sulla guerra, il trauma, la memoria e la guarigione.

I protagonisti sono interpretati dagli attori candidati all'Oscar Salma Hayek Pinault e Demián Bichir affiancati da un team di produzione e da un cast stellare di calibro internazionale. Le riprese di Without Blood sono cominciate i primi di giugno e si svolgeranno tra Puglia, Basilicata e Roma. Il film è prodotto da Fremantle (Andrea Scrosati), Jolie Productions (Angelina Jolie), The Apartment Pictures (Lorenzo Mieli), società del gruppo Fremantle e De Maio Entertainment (Lorenzo De Maio). Il film sarà distribuito in tutto il mondo da Fremantle.

Without Blood è il quinto film da regista di Angelina Jolie, nonché il primo dell'accordo triennale stipulato a marzo tra l'attrice e regista premio Oscar e Fremantle che prevede lo sviluppo congiunto di film, documentari e serie TV originali, sofisticate, potenti e focalizzate a livello internazionale.

“Sono onorata di essere in Italia e di portare sul grande schermo una storia così particolare. - dichiara Angelina Jolie - Ringrazio Alessandro Baricco per avermi affidato l'adattamento cinematografico del suo libro, un'opera ricca di poesia ed emozione, che guarda alla guerra e alle domande che ne derivano da un punto di vista unico, chiedendoci cosa andiamo a cercare dopo aver subito un trauma, una perdita o un'ingiustizia.”