L’esperienza dell’Escape Room diventa un videogioco

In un mondo in cui, per molti, giocare vuol dire piazzarsi davanti a uno schermo con il controller o il cellulare in mano, c’è un gioco che negli ultimi anni ha avuto molto successo, quello dell’Escape Room: uno spazio a tema, o più propriamente una stanza, in cui si viene rinchiusi con i propri amici con l’obiettivo di uscirne entro il tempo concesso. Ispirandosi a film cult come Saw l’enigmista, l’obiettivo è quello di risolvere una serie di puzzle ed enigmi concatenati l’uno a l’altro, sfruttando tutti gli indizi e gli strumenti messi a disposizione dai creatori del gioco.

Un’esperienza divertente e gratificante, che è stata presa come punto di riferimento per la creazione di Escape Academy, videogioco indie sviluppato da Coin Crew Games. Un prodotto che è passato un po’ sotto i riflettori, ma che ha sorpreso la critica e che, vista la presenza fin dal lancio sul Game Pass di Xbox, potrebbe presto diventare anche popolare tra il pubblico di appassionati. L’esperienza, infatti, offre un livello di sfida stimolante ma non troppo complessa, adatta a un’ampia fascia di pubblico.

Il gioco è ambientato nella Escape Academy del titolo, una scuola ispirata vagamente a Hogwarts in cui si insegna proprio l’arte della fuga. Le location sono realizzate con colori accesi sfruttando una grafica in cel shading che permette al gioco di non appesantire troppo gli hardware. Nonostante sia un gioco basato interamente sugli enigmi, utilizzando l’esperienza tipica dei giochi punta e clicca, gli sviluppatori hanno inserito una trama che guida i personaggi alla scoperta dell’Accademia. Niente di particolarmente complesso, ma che non mancherà di riservare qualche efficace colpo di scena.

Escape Academy può essere giocato in solitaria o in co-op, anche se non si può che consigliare di provare il gioco sfruttando quest’ultima modalità. Il videogame, infatti, restituisce la sua esperienza più viva se giocato insieme a un piccolo gruppo di amici, esattamente come accade nelle reali Escape Room.