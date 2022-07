Abel Ferrara porta ‘Pasolini’ a Ortigia

Tutto pronto, sabato 16 luglio, per la cerimonia d’apertura della XIV edizione di Ortigia Film Festival condotta dalla madrina Aurora Giovinazzo e da Steve Della Casa sul palco di Arena Minerva. Prima serata di proiezioni di OFF14, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, diretto da Lisa Romano e Paola Poli.

In apertura Abel Ferrara, il regista visionario della Trilogia del Peccato, incontrerà il pubblico con il suo Pasolini. Una proiezione speciale per ricordare il grande poeta nel centenario della nascita. Il film, che sarà proiettato all’Arena Minerva alle 21.30, racconta l’ultima giornata di Pier Paolo Pasolini. Ne emerge un ritratto privato del grande poeta e intellettuale, artista innovativo e attento osservatore della società del secondo dopoguerra. Il tragico epilogo, avvenuto la notte fra il 1° e il 2 novembre 1975 quando Pasolini viene assassinato all’Idroscalo di Ostia, rimane un mistero ancora oggi. il film racconta le sue ultime ore in compagnia dell'amatissima madre e degli amici più cari. Un film onirico e visionario, un intreccio di realtà e immaginazione. Nel cast Willem Dafoe interpreta Pasolini.

Apre il concorso lungometraggi, opere prime e seconde italiane, Marcel!, esordio alla regia di Jasmine Trinca. Nel cast Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli, Valentina Cervi, Valeria Golino e Giuseppe Cederna. Il film, presentato in anteprima a Cannes 75 (qui il nostro articolo dalla kermesse) nella sezione Séances spéciales, vede protagonista della storia dai forti tratti autobiografici una bambina che ama sua madre, ma sua madre ama Marcel, il suo cane.

Alle 23.15, in Arena Minerva, sarà proiettato Cyrano di Joe Wright, il musical campione d’incassi girato tra Siracusa e Noto. “Cyrano è un film che ho fortemente suggerito alla direzione artistica di OFF - dichiara Francesco Italia – Sindaco di Siracusa - perché oltre ad essere un capolavoro riconosciuto da critica e pubblico, evidenzia il livello di qualità raggiunto dalla Film Commission Siracusa che per questa e per altre produzioni di livello internazionale, si è affermata come una struttura affidabile e professionale. Cyrano oltre a rappresentare alcuni luoghi ricchi di suggestione della nostra città, mette in rilievo le competenze e le capacità delle nostre maestranze locali e questo per me è motivo di grande orgoglio”. Il film è una rilettura dell’opera di Edmond Rostand su Cyrano De Bergerac, celebre spadaccino dal lunghissimo naso, scrittore e poeta dall'irresistibile vitalità, abile paroliere capace di ammaliare chiunque lo ascolti con brillanti giochi di parole e segretamente innamorato di Roxanne. Il film rientra tra le proiezioni speciali sostenute da Siracusa Film Commission.

Ortigia Film Festival si svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) tra Arena Minerva, Arena Logoteta e Sala Ferruzza Romano, Area Marina Protetta del Plemmirio. Il Festival è annoverato nel calendario degli eventi cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Ortigia Film Festival fondato da Lisa Romano con l'associazione culturale Sa.Li.Ro' ha ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica