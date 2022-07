'Unità mobile di soccorso' sul set tra Abruzzo e Friuli

Sono in corso le riprese di Unità mobile di soccorso, primo lungometraggio di Maria Tilli, 34 anni, attiva nel settore come sceneggiatrice e regista di documentari (tra cui La gente resta, Premio Speciale della giuria al 33° Torino Film Festival e Sembravano applausi su Marcello Fonte, candidato ai Nastri d’Argento), cortometraggi e backstage.

Protagonisti di Unità mobile di soccorso Giacomo Ferrara, Andrea Lattanzi, Ivan Franek, Agnese Claisse, che per sei settimane saranno sul set in Friuli Venezia Giulia e in Abruzzo per un road movie che - in bilico tra dramma ed ironia, a volte grottesca - con sincerità racconta di quattro persone, a tratti inconsapevoli di aver intrapreso un viaggio verso i confini della vita.

Il film è su soggetto di Maria Tilli e Chiara Leonardi, con sceneggiatura di Maria Tilli, Matteo Corradini, Fabrizio Franzini e prodotto da 302 Original Content con Rai Cinema.

Toni (Giacomo Ferrara) e Champagnino (Andrea Lattanzi), vivono in un piccolo paese dell’Abruzzo in cui non succede mai niente. Champagnino guida l’ambulanza mentre Toni fa il soccorritore. Un giorno viene chiesto loro di trasportare in Serbia Emir (Ivan Franek), un paziente che ha bisogno di cure speciali. Con loro ci sarà anche Maria (Agnese Claisse), la figlia di Emir. Durante il viaggio Toni, Champagnino e Maria scopriranno di non conoscere tutta la verità e che la scelta di Emir sulla propria vita cambierà senz’altro anche la loro.