Fellini sbarca in Australia con Cinecittà

Non si ferma in tutto il mondo il desiderio di riscoprire uno dei cineasti più influenti della Storia del cinema mondiale. A due anni dall’inizio del Federico Fellini 100 Tour, una serie di tributi organizzati dai più importanti musei e istituzioni cinematografici del mondo per celebrare il centenario della nascita del regista riminese, il grande cinema felliniano sbarca dall’altra parte del globo, in Australia. Dal 26 agosto a 2 ottobre 2022 la Queensland Art Gallery - Australian Cinémathèque ospiterà una retrospettiva del maestro italiano, intitolata The Films of Federico Fellini, proiettando i 20 film restaurati da Cinecittà, Cineteca di Bologna e Cineteca Nazionale, in occasione del centenario.

La quasi totalità del corpus di opere felliniane sarà dunque a disposizione del pubblico australiano grazie all’unica galleria d’arte del Paese dotata di una cineteca e di una programmazione dedicata al recupero delle grandi opere cinematografiche del passato. Dal primo lungometraggio Luci del varietà, fino all’ultimo La voce della Luna, con Roberto Benigni e Paolo Villaggio, passando dai grandi classici come 8 ½ e La Dolce Vita, per oltre un mese le due decine di opere filmiche verranno proiettate con una fitta programmazione settimanale permettendo agli appassionati di godersi la magia del cinema di Fellini sul grande schermo e nella qualità garantita dai recenti restauri.

"Il maestro italiano Federico Fellini ha realizzato un corpus di opere visivamente spettacolare, esuberante ed elegante", queste le parole con cui la Queensland Art Gallery promuove la retrospettiva. "Ispirato dall'autenticità del Neorealismo italiano, Fellini ha infuso i suoi primi film di poeticismo e umorismo. Le sue opere successive approfondiscono la memoria e i sogni, attraverso visioni grandiose e fantastiche basate sulla critica sociale e sull'esplorazione dell'umanità. Fellini è citato come uno dei registi più influenti nella Storia del cinema ed è un regista molto premiato ai Festival di Cannes e di Venezia, oltre ad avere vinto ben quattro premi Oscar".