ITTV premia Daniela Rambaldi

ITTV, il primo evento interamente dedicato al mercato audiovisivo italiano e al rapporto con la controparte statunitense, torna per la sua IV edizione al Lido di Venezia, durante la Mostra del Cinema, il 3 e il 4 settembre e a Los Angeles dal 6 al 9 novembre 2022, arricchito di nuovi contenuti, temi ed eventi e con un nome rinnovato ITTV FORUM&FESTIVAL.

Organizzato da Good Girls Planet, di Valentina Martelli (CEO) e Cristina Scognamillo, ITTV prende il via il 3 settembre a Venezia con l’assegnazione del Premio ITTV | KINEO, rinnovando così la partnership con lo storico premio Kinéo ideato da Rosetta Sannelli. Il riconoscimento quest’anno sarà consegnato a Daniela Rambaldi in occasione dei 10 anni dalla scomparsa del padre, Carlo Rambaldi, e dei 40 anni dalla nascita di E.T.

Il 4 settembre, invece, ITTV si focalizza sulla figura dello Showrunner, discutendone durante il panel “Professione Showrunner” che si terrà allo Spazio Regione del Veneto | Veneto Film Commission. Del ruolo e della figura dello Showrunner in Italia parleranno: Maria Pia Ammirati, Direttrice Rai Fiction; Antonella Barbieri, Direttrice Generale APA; Marco Chimenz, AD Cattleya; Jacopo Chessa, Direttore Veneto Film Commission; Stefania Ippoliti, Direttrice Toscana Film Commission; Sonia Rovai, Senior Director Scripted Productions Sky Studios; Roberto Stabile, Head of International Relations ANICA; Gaia Tridente, Direttrice MIA - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo. Moderano Valentina Martelli, Founder e CEO GGP e ITTV, e Cristina Scognamillo, Founder GGP e ITTV.

Il panel prende spunto anche dalla recente esperienza dello "Showrunner Lab", il corso di alta formazione ideato e organizzato da Toscana Film Commission e da Good Girls Planet per colmare la carenza di questa professionalità nel mondo italiano dell'audiovisivo e che si è tenuto da aprile a giugno scorsi a Prato e a Firenze. Lo Showrunner Lab riprenderà i corsi nel 2023 e sarà annunciato durante la giornata al Lido di Venezia. Good Girls Planet ha curato la parte della didattica italiana e internazionale, portando al Laboratorio showrunner, produttori ed executive come: Marco Chimenz, Vaun Wilmott, (Dominion, Star Trek: Discovery, Prison Break, Sons of Anarchy e Jack Ryan), Sean Furst CEO of GPS Studios, Chad Kennedy, Gary Marenzi CEO della Marenzi & Associates, Jeremy Spiegel, Showrunner, autore e produttore esecutivo del newsmagazine americano Extra, vincitore di due Emmy, Nicola De Angelis; Giannandrea Pecorelli, Giovanni Pedde, Vittorio Testa.