La Settimana del Cinema Italiano vola in Sud Africa

Non solo un festival tutto dedicato alla nostra produzione recente, ma una nuova occasione di visibilità per il cinema italiano in un mercato dal potenziale crescente. Consegna questo la Settimana del Cinema Italiano che si tiene in Sud Africa, dal 29 agosto al 4 settembre. Promossa e organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura di Pretoria in collaborazione con Cinecittà, l'Ambasciata d'Italia a Pretoria, il Consolato Generale d'Italia a Johannesburg e il Consolato d'Italia a Cape Town, la kermesse si svolge per quest’anno in versione online, con la partecipazione di tutti gli autori dei film, protagonisti di presentazioni ad hoc.

Una presenza non occasionale. La creazione di un progetto che crei il link tra il cinema italiano e il sistema cinema sudafricano, è il focus dell’intervento di Cinecittà: un incontro con un paese, che è il più influente nell’area geopolitica di riferimento, con la più numerosa e ben radicata comunità italiana del continente (circa 40.000 persone). Da qui l’esigenza di iniziare a sviluppare i rapporti commerciali con l’industria cinematografica locale e promuovere il cinema italiano tramite tutti i canali di sfruttamento, dalle sale cinematografiche ai canali televisivi alle piattaforme, e renderlo una presenza costante sul territorio.

I film della Settimana del Cinema Italiano in Sud Africa saranno visibili gratuitamente tramite prenotazione della propria ‘poltrona virtuale’ sul sito dell’Istituto Italiano di Cultura di Pretoria e in collaborazione con la piattaforma Mymovies. Questi i titoli in selezione: A Chiara di Jonas Carpignano, America Latina di Damiano e Fabio D'Innocenzo, Lasciarsi un giorno a Roma di Edoardo Leo, Californie di Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman, Il legionario di Hleb Papou, Non odiare di Mauro Mancini, I predatori di Pietro Castellitto.

Testimonial eccellente Peter Rorvik, direttore per quattordici anni del Festival Internazionale di Durban e ora co-direttore del Festival del cinema Europeo in Sudafrica. Sarà lui a presentare ogni film, mentre tutti i registi saranno in contatto on line con il pubblico. Rorvik ha commentato: “Il cinema italiano ha una storia lunga e illustre ed il Sudafrica accoglierà i film italiani con molto interesse. È una selezione di altissimo profilo che coniuga i nuovi talenti con le tematiche dell’Italia contemporanea”.

Le Settimane del Cinema italiano nel mondo sono organizzate e coordinate nei diversi paesi dall’Area Filmitalia di Cinecittà in collaborazione con i locali Istituti Italiani di Cultura