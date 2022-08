Dal romanzo dello scrittore statunitense, il film in Concorso che apre la Mostra 2022: protagonisti Adam Driver e Greta Gerwig, oltre alla giovane e convincente May Nivola. La morte, destino di ciascuno, il terrore connesso e quello creato dalle calamità della Natura, così la ricerca di un modo per “essere eterni” e la Fede con un Sacro onestamente pragmatico sono i pilastri del racconto, su Netflix dal 30 dicembre.