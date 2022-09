Berlinale: il cordoglio per la perdita di Godard

La Berlinale esprime il suo cordoglio per la dipartita del regista francese.

“Con film come Fino all’ultimo respiro, Il disprezzo e Il bandito delle 11, Godard ha dato forma al cinema negli anni Sessanta, e ha fin da allora consistentemente rinnovato il cinema ed espanso l’esperienza visuale. Oggi ispira filmmaker in tutto il mondo. Durante la Berlinale del 2022, l’esibizione mondiale della Haus der Kulturen 'Sentiments, Signes, Passions' sul film poetico di Godard Le livre d'image ha offerto un esempio impressionante della sua opera sfaccettata. Più di recente, siamo stati in grado di esperire il lato più interiore del regista nel documentario di Mitra Farahani À vendredi, Robinson alla Berlinale 2022”, hanno detto I due direttori Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian.