Premio Solinas, ecosostenibilità e linguaggi del futuro

La 37° edizione del Premio Solinas si terrà a La Maddalena dal 20 al 25 settembre. L’isola diventerà un laboratorio a cielo aperto che metterà in relazione i 200 ospiti presenti: registi, sceneggiatori, broadcaster, produttori, distributori, finalisti del Premio Solinas, critici, giornalisti e studenti. L’ecosostenibilità sarà uno dei focus di questa edizione grazie al Convegno: "Storie, innovazione tecnologica e sostenibilità" con il patrocinio del MITE e il sostegno della Regione Sardegna e il supporto creativo e organizzativo della Fondazione Sardegna Film Commission.

La manifestazione apre con un omaggio a Franco Solinas, per il quarantennale della sua scomparsa, con la proiezione del film La grande strada azzurra, ambientato a La Maddalena, scritto da Franco Solinas e tratto dal romanzo Squarciò dello stesso Solinas, è il primo lungometraggio girato da Gillo Pontecorvo. Romanzata da Solinas, la drammatica storia del pescatore Squarciò è la vicenda di un uomo pronto a contravvenire ai suoi ideali e a disattendere le speranze dei suoi compagni per sopravvivere in un mondo difficile.

Gabriella Gallozzi presenterà i Corti di Bookciak Azione! premiati nell’ambito delle Giornate degli Autori alla 79° Mostra di Venezia. Gli studenti avranno inoltre l’opportunità di partecipare al focus serialità grazie alla proiezione dei 4 piloti per serie Tv (Flash, Mi hanno sputato nel milkshake, Up&Down e Cabala) vincitori del concorso EXPERIMENTA SERIE. Alle proiezioni saranno associate delle Masterclass con gli autori e i produttori dei piloti.

Altro tema di rilevante importanza per l’industria cinematografica sarà affrontato dal Convegno "Cinema e audiovisivo: quale linguaggio e quale futuro", che si terrà il 22 e il 23 settembre a Tegge. Sempre a La Maddalena si terrà l’ultimo workshop della Bottega della sceneggiatura, l’iniziativa di Premio Solinas e Netflix rivolta a giovani autrici e autori che rappresentano la multiculturalità italiana e che desiderano sviluppare storie per serie TV.

La manifestazione di premiazione dei 3 concorsi - Premio Internazionale Franco Solinas (per film destinati alla sala e alle piattaforme multimediali), Premio Solinas Documentario per il Cinema in coll. con Apollo 11, Premio Solinas Experimenta Serie con la main sponsorship di Rai Fiction è prevista in località Punta Tegge da Zì Antò il 23 settembre.

Il Premio Solinas sostenuto da: MIC, Regione Lazio, Regione Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission, SIAE e del Comune di La Maddalena; gode del patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, dell’Ente Parco dell’Arcipelago di La Maddalena, del Corso di Produzione Multimediale dell'Università di Cagliari, dell’Istituto G.Garibaldi e delle Associazioni di Categoria: 100autori, Anac, Writers Guild Italia, Doc/It, Anica, Apa, Agici, CNA, Unita e SNCCI; Collabora con Circolo Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena, FeST – Il festival delle serie tv, Istituto Italiano di Cultura di Madrid, Premio Bookciak Azione!, Apollo11, Ids, Olbia Film Network, Circo degli Insoliti; Con il supporto di: Rai Cinema; Sponsor della manifestazione: Allianz e Assimovie; Main Sponsor Experimenta Serie: Rai Fiction; Partner La Bottega della Sceneggiatura: Netflix; Media Partner: Cinecittà News.

Clicca qui per visitare il nuovo sito www.premiosolinas.it