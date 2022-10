In sala 'Tutto, tutto insieme e nello stesso momento'

Sono diversi i film in uscita il 6 ottobre. Partiamo, però, dai titoli già in sala proposti in settimana. Si chiude oggi la programmazione di Tiziano – L’impero del colore, il documentario che rientra nella serie “La grande arte al cinema” proposto da Nexo Digital.

Sempre Nexo trasmette la diretta dalla Royal Opera House del balletto Mayerling. Dal 4 ottobre, inoltre, è nei cinema per 01 Distribution In viaggio, documentario di Gianfranco Rosi presentato alla Mostra del Cinema di Venezia in cui il regista racconta l’attività pastorale internazionale di Papa Francesco. Già in sala un altro documentario; si tratta di Camino Skies (Mescalito) che racconta alcune storie di chi ha affrontato il Cammino di Santiago.

Venendo alle uscite di giovedì, rimaniamo con 01 che lancia nelle sale Quasi orfano, la commedia di Umberto Carteni con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini in cui il protagonista, che ha ripudiato le sue origini meridionali, in qualche modo è costretto a farci di nuovo i conti.

Universal, dopo le anteprime del 2 ottobre, lancia la commedia Ticket To Paradise in cui vediamo Julia Roberts e George Clooney nei panni di due ex coniugi che cercano di far saltare il matrimonio della figlia.

Cinema d’autore, anche questo proveniente dal Lido con Gli orsi non esistono di Jafar Panahi (AcademyTwo), regista perseguitato dal regime iraniano, che racconta la storia di due relazioni che attraversano un momento di difficoltà (Premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema).

Per I Wonder Pictures arriva l’action avventuroso e sci-fi Everything Everywhere all at Once con Michelle Yeoh, film indipendente che racconta il mondo del multiverso e che negli Usa è stato un “caso” con 70milioni di dollari di box office. Wanted punta sul documentario Mr. Bachmann e la sua classe di Maria Speth sul tema dell’integrazione a scuola (Premio della giuria alla Berlinale 2021) mentre Bim distribuisce La vita è una danza di Cédric Klapisch su una ballerina classica che, dopo un incidente, riparte dalla danza moderna.

Da Adler arriva l’horror scandinavo Hatching – La forma del male di Hannah Bergholm; una ragazzina si ritrova con un uovo che nasconde qualcosa di inquietante. Sempre horror è The Retaliators di Better Noise Films.

Chiudiamo con l’uscita il 7 ottobre de Il morso del ramarro (Cima Prod) di Maria Lodovica Marini, un giallo ambientato tra Chiavari e Sestri Levante in Liguria.