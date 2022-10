Premio Colasanti Lopez per ricordare le vittime del Circeo

Si è tenuto questa mattina presso lo spazio 'Lazio Terra di Cinema', all’interno della 17ma Festa del Cinema di Roma, l’evento di presentazione della nuova edizione del Premio Colasanti - Lopez, istituito dalla Regione Lazio in collaborazione con la IX Commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio e curato dall’Ufficio cinema – Progetto Abc Lazio, in memoria delle vittime del massacro del Circeo del 1975, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, e rivolto alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie del Lazio.

Il premio ha lo scopo di stimolare la riflessione delle giovani generazioni sul tema della violenza di genere incoraggiando la produzione creativa e il protagonismo delle studentesse e degli studenti tramite elaborati scritti (racconti, poesie, saggi), materiale audiovisivo (videoclip, spot, cortometraggi), creazioni artistiche (disegni, dipinti, fotografie, fumetti) e prodotti musicali di qualsiasi genere musicale.

Per i progetti vincitori un voucher da 5mila euro per l’acquisto di materiale scolastico a supporto della didattica.“Un orgoglio la presentazione della nuova edizione del premio dedicato a Donatella Colasanti e Rosaria Lopez. Da cinque anni, grazie ad un emendamento alla legge di bilancio, che mi vede prima firmataria, la Regione Lazio ha deciso di investire su questo tema e di farlo con i ragazzi e le ragazze per riaffermare il ruolo della scuola nella sfida, che è prima di tutto culturale, contro quei pregiudizi e quel modello di pensiero che colpevolizza la donna e permette, nel silenzio generale, che la violenza si diffonda ed entri nelle nostre vite, fino agli esiti più tragici", ha dichiarato Eleonora Mattia, presidente della IX Commissione Pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio.