Fuorinorma dal 24 al 27 ottobre

Sarà la Casa del Cinema, nel cuore di Villa Borghese a Roma, a ospitare da lunedì 24 a giovedì 27 ottobre, presso la Sala Kodak, la prima intensa tappa della sesta edizione (2022/23) di Fuorinorma – Nuove forme del cinema italiano, la rassegna a cura di Adriano Aprà realizzata dall’omonima associazione culturale con il contributo di MiC, CNA e Fondazione Cinema per Roma, e con il sostegno di Regione Lazio.

Fuorinorma, festival “diffuso” nel tempo e nello spazio, porta all’attenzione del pubblico il meglio del cinema italiano indipendente. "Da questa esperienza - afferma Aprà - sono emerse, fra le altre, alcune necessità e proposte: censire in Italia i 'punti di proiezione' interessati a far vedere film, diversi fra quelli correnti, di autori italiani; organizzare seminari in cui si insegni a fare critica con il cinema, non limitandosi a scrivere o a parlare di cinema, ma con immagini e suoni; indagare con simposi, invitando e dialogando con esperti, i rapporti fra il cinema contemporaneo, le altre arti e le scienze". I film proposti alla Casa del Cinema dal 24 al 27 ottobre saranno introdotti dal dialogo con gli autori.

Lunedì 24 ottobre alle 17, accompagnati dalle suggestioni del racconto di Borges La forma della spada, Daniele Gaglianone e Imogen Kusch condurranno nel film La mia storia si perde e si nasconde (2020) gli allievi e le allieve di recitazione della Scuola Volonté a esplorare il confine fra bugia e verità, interprete e personaggio. Alle 19.00, Il terribile inganno (2021) di Maria Arena sarà sia un vero e proprio lavoro di documentazione su ciò che le"“nuove femministe" hanno fatto in risposta alla violenza di genere sia un bilancio sull’essere donna oggi a partire dalla stessa regista, moglie, madre e lavoratrice cinquantenne. Alle 21.15 in Sotto le stelle fredde (2020) Stefano Giacomuzzi svela il microcosmo montuoso della Carnia per parlare della vita dell’uomo, del suo rapporto con gli animali, la natura e il tempo. Le tre proiezioni, introdotte da Adriano Aprà, avverranno in presenza di Imogen Kusch, Maria Arena e Stefano Giacomuzzi.