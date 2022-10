‘L’incidente’ sulle strade di Torino

Si sono concluse venerdì 28 ottobre le riprese de L’incidente, lungometraggio scritto e diretto da Giuseppe Garau e realizzato interamente in pellicola a Torino per due settimane. Opera prima di finzione del giovane regista residente a Torino, L’incidente narra la vicenda di Marcella, una madre separata che, messa alle strette dai debiti dopo la perdita del lavoro, intraprende una strada pericolosa e illegale pur di poter andare avanti. Marcella decide infatti di acquistare un carro attrezzi per poi manomettere i semafori e causare essa stessa gli incidenti che le procurano lavoro.

Interamente girato in esterni, il film è ambientato per la maggior parte nelle strade di Barriera di Milano, in location che il regista ha scelto proprio perché fortemente identitarie anche se meno rappresentate. È l’attrice torinese Giulia Mazzarino a interpretare il ruolo di Marcella, protagonista assoluta del film che coinvolge circa 40 attori torinesi.

L’incidente – che vede la presenza sul set di 20 professionisti locali, tra cui Cristina Trio nel ruolo di produttore esecutivo - è prodotto dalla società di produzione Storia del Fantasma, fondata nel 2022 da Giuseppe Garau, ed è realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.