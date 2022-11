A Torino l’audiovisivo rilancia il settore alberghiero

Una serie di fortunati eventi (in breve: incentivi statali e il proliferare delle piattaforme) ha portato l’industria cinematografica italiana a raggiungere un livello produttivo elevatissimo. Se ne è parlato molto nei panel dedicati al futuro del cinema italiano alla Festa del Cinema di Roma, dove è stato individuato in circa 300 il numero di film attualmente prodotti in Italia ogni anno. Gli effetti di questa massiccia produzione non si ripercuotono solo sull'industria cinematografica, ma creano un vero e proprio indotto del quale traggono beneficio diversi componenti.

Film Commission Torino Piemonte e Federalberghi Torino, in questo senso, hanno pubblicato dei dati interessanti ed estremamente rilevanti. Dall’inizio del 2022, infatti, oltre 30 produzioni (18 lungometraggi e 13 serie tv) si sono alternate nel capoluogo piemontese con un impatto economico superiore ai 3 milioni di euro per il settore alberghiero.

Spot, reportage, format tv, videoclip, cortometraggi, documentari, e “grandi produzioni” (ovvero lungometraggi per il cinema e serie per le tv e le piattaforme) hanno portato e porteranno grande visibilità alla città, e contemporaneamente hanno generato un effetto positivo su un settore, quello alberghiero, che sta ancora pagando la coda lunga della pandemia.

Tra le varie produzioni, c’è da segnalare in modo particolare quella di Fast X, decimo episodio della serie Fast & Furious, che ha prodotto spese alberghiere corrispondenti a 1.109.000€.

Secondo la Presidente di Film Commission Torino Piemonte Beatrice Borgia “il protocollo siglato con Federalberghi nel 2021 rappresenta un esempio virtuoso di come FCTP sappia costruire collaborazioni strutturate con i numerosi interlocutori del tessuto economico cittadino. I dati in corso di elaborazione mostrano da soli il moltiplicatore che un settore come l’audiovisivo può innescare, produrre, agevolare. Il ruolo di FCTP è da sempre quello di attrarre e al contempo promuovere e questa collaborazione evidenzia efficacemente la capacità della Fondazione di essere uno strategico trait d’union tra le esigenze produttive delle produzioni cinematografiche e le dinamiche realtà locali che sono in grado di ottimizzare le opportunità offerte”.

“Torino è storicamente legata al cinema e vedere che la città, sempre più spesso, viene scelta come location dalle produzioni televisive e cinematografiche, italiane e internazionali, è certamente motivo di orgoglio e soddisfazione e, in un momento critico per il comparto turistico-ricettivo a causa della congiuntura economica, il cinema rappresenta senza dubbio una straordinaria opportunità di sviluppo e di rilancio per il nostro settore” ha dichiarato Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino.