Al via 'Cinema Made in Italy Athens!, che presenta al pubblico greco una selezione di sedici pellicole italiane, in maggioranza opere prime e seconde, accessibili online tra il 12 e il 22 febbraio. Tra i titoli in programma, Favolacce dei fratelli D'Innocenzo, Le sorelle Macaluso di Emma Dante, Ricordi? di Valerio Mieli