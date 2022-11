Torna il Festival Internazionale di Cinema e Donne di Firenze

Negli ultimi anni c’è un’attenzione e una sensibilità crescente verso il cinema realizzato da talenti femminili. Molti sono stati i riconoscimenti che le registe hanno ottenuto, dai Premi Oscar agli Orsi d’Oro e d’Argento berlinesi passando per i Leoni di Venezia, ma c’è un però.: solo il(in Europa va leggermente meglio, 15%).Dal, a, si terrà ladi un festival nel quale, invece, la cinematografia realizzata da donne è assolutamente al centro: ilL’edizione 2022 presenta due aree tematiche principali: “” e iltra alcuni Festival di Cinema e Donne europei di rilevante importanza che propongono film e riflessioni, in presenza o online. Il Festival Internazionale di Cinema e Donne di Firenze, che è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana e Comune di Firenze, si svolgerà in tre location: l’Istituto Tedesco di Firenze, Borgo Ognissanti 9, l’Istituto Francese Piazza Ognissanti 2 e il Cinema la Compagnia Via Camillo Cavour 50R.Tenendo fede all’internazionalità del nome, al Festival saranno presenti cineaste ed artiste da tutto il mondo che porteranno istanze e punti di vista differenti per la creazione di un complesso affresco dei temi. Per consultare il programma e per conoscere tutti i dettagli sulle prenotazioni a proiezioni ed eventi, basta visitare il sito ufficiale del Festival Internazionale di Cinema e Donne di Firenze