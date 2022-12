Dulcis in fundo: i listini di Vertice360, Minerva Pictures, I Wonder e Walt Disney

Dulcis in fundo. La 45ª edizione delle giornate di Cinema di Sorrento è giunta al termine. È stata un’edizione di indiscusso successo, a testimoniarlo le presenze, che hanno toccato vette inesplorate da almeno un paio d’anni. Nell’ultima giornata hanno presentato il proprio listino Vertice 360, Minerva Pictures, I Wonder Pictures e Walt Disney.



Vertice 360



L’ultima matinée sorrentina inizia all’insegna dell’horror, virando dall’action-crime al thriller psicologico senza lesinare in esplosioni e mitragliate, il tutto condito da sangue in ogni lato. Per il primo semestre del 2023 Vertice 360, nuovo player in Italia attivo da 20 anni in Spagna e già distributore in 34 Paesi, presenta infatti un’offerta molto definita per gli appassionati del genere. Tra i titoli The Enforcer di W. Peter Iliff - già regista di Under suspicion e Point Break – con Antonio Banderas, Black Flies di Jean Stephane Sauvaire, con Sean Penn, The Expendables 4 di Scott Waugh, con Silvester Stallone, Andy Garcia, Megan Fox e Jason Statham e Fast Charlie di Philp Noyce, che vede protagonisti James Caan Pierce Brosnan.



Minerva Pictures



Con Minerva Pictures emozioni ed immagini cambiano registro: il listino della storica casa di produzione e distribuzione apre con , del lettone Viesturs Kairišs, già premiato al Tribeca Film Festival e trionfante alla 17ma Festa del Cinema di Roma: la storia, filtrata da occhi, cuore e obiettivo di un giovane aspirante regista, torna a Riga nel gennaio del 1991, un mese che cambiò il futuro della Lettonia e di tutti i Paesi baltici. Grande attesa l’8 dicembre per Saint Omer, della francese Alice Diop, due Leoni a #Venezia79: con un cast tutto al femminile, il film affronta il delicato tema dell’infanticidio, ispirandosi a un fatto di cronaca che sconvolse la Francia. Poi , opera prima di Gabriele Guidi con Alessio Boni, Cesare Bocci e Antonia Liskova: la storia del campo di concentramento della Repubblica Ceca dove i nazisti deportarono migliaia di artisti, poeti e musicisti, utilizzando musica e concerti come propaganda per mistificare lo sterminio.Tra le anticipazioni più interessanti per il resto dell’anno, Leggere Lolita a Teheran di Eran Riklis, tratto dall’omonimo romanzo di Azar Nafisi, immenso atto politico e d’amore per la letteratura.



I Wonder Pictures



L’offerta I Wonder torna a distinguersi anche quest’anno. Si parte con il family di Natale, gran ritorno del franco-belga Ernest e Celestine – l’avventura delle sette note, di Jean Christophe Roger e Julien Cheng, basato sulla penna di Daniel Pennac: musica e pura animazione 2D di grande qualità, resa ancor più delicata dal tratto interrotto. “Chi cerca le note troverà la melodia, solo la vera amicizia può liberare la musica”: parola dei protagonisti, un orso e un topo che parlano con la voce di Claudio Bisio e Alba Rohrwacher. Attesissimo in sala anche The Whale di Darren Aronofsky, adattamento cinematografico dell’omonima opera teatrale di Samuel D. Hunter, con un incredibile Brendan Fraser: un film sull’amore e su come le persone possano essere straordinarie. Poi di Laura Poitras, il documentario vincitore del Festival di Venezia 2022, che racconta la storia della fotografa e attivista statunitense Nan Goldine, mentre dalla Quinzaine des Realisateurs di Cannes arriva Annie Ernaux - I miei anni Super 8, diretto dal premio Nobel per la Letteratura Annie Ernaux e da David Ernaux-Briot, con i video amatoriali raccolti nei turbolenti anni ’80 di oltralpe. Cura, solidarietà e dignità sono invece le note di Angry Annie, di Blandine Lenoir, con Laure Calamy: una storia importante colma di dignità e tenerezza, ambientata nel 1974 durante la lotta per l’adozione della legge sull’aborto in Francia.



Walt Disney



Daniel Frigo, ad di Walt Disney Company Italia è salito sul palco della sala Sirene dell’Hilton Palace per la convention di chiusura, come sempre una delle più attese. Con un significativo “this is the moment”, ha assicurato a tutti gli esercenti in sala che Walt Disney continuerà a realizzare film in grado di portare in sala chiunque, anche quelli che “vanno al cinema una volta all’anno” con l’obiettivo di farli innamorare di cinema. Per quelli che il cinema già lo amano, invece, non serve aggiungere altro rispetto alla storia che nel 2023 diventerà centenaria di Walt Disney. I film presentati sono tanti, e tanto attesi, che lasciano pregustare un 2023 assolutamente ricco di veri e propri eventi cinematografici. Non potendo assolutamente rivelare altro, se non i titoli, ecco una selezione di alcuni dei più interessanti titolo presentati. Il 4 febbraio 2023 arriva Gli spiriti dell’isola, film che è stato presentato in concorso a Venezia e ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura. Colin Farrel, poi, si è aggiudicato al Coppa Volpi. Il 15 febbraio arriva nelle sale Ant-Man and the Wasp: Quantumania, film che apre la 5ª fase del Marvel Cinematic Universe. Un nuovo film di Sam Mendes è sempre un evento, e tale sarà Empire of Light, in uscita il 23 febbraio. Facendo un balzo di un paio di mesi, maggio di fuoco: il 3 uscirà Guardiani della Galassia Vol. 3, mentre il 24 il live action de La Sirenetta. Alla convention, infine, è stata data un’anticipazione estremamente promettete del nuovo film Pixar, Elemental.