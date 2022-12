Afrodite Shorts, dal 12 al 14 dicembre

Afrodite Shorts, festival di cortometraggi che dal 2016 si adopera per la promozione e la crescita professionale delle donne nell’ambito audiovisivo, torna per la settima edizione il 12, 13 e 14 dicembre a Spazio SCENA in Via Degli Orti d’Alibert 1 (Roma). Elisa Amoruso, Lucia Mascino e Maria Pia Calzone saranno le giurate. Ecco il programma degli incontri aperti al pubblico: il 12 dicembre alle ore 18.30 Tre autrici, una svolta Pensare in corto sognando il lungo Conversazione con Maria Iovine, Valentina Bertuzzi e Rossella Inglese condotta da Laura Delli Colli; il 13 dicembre, stesso orario Come le sceneggiatrici stanno cambiando lo storytelling con Chiara Barzini, Ilaria Freccia, Wilma Labate, Ludovica Rampoldi, Francesca Scanu a cura del direttivo di Mujeres nel cinema.

Afrodite Shorts è stato creato da Cristina Zucchiatti e Paola Poli sotto l’egida di Donne nell’Audiovisivo-Women in Film Italy ed è promosso e sostenuto anche quest’anno dal MIC, dal NuovoImaie, Roma Lazio Film Commission e dall’Ufficio Cinema - ABC - Presidenza Regione Lazio.