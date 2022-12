‘Le proprietà dei metalli’ di Antonio Bigini selezionato alla Berlinale

Si intitola Le proprietà dei metalli, il primo film italiano annunciato per la 73ma Berlinale, in programma dal 16 al 26 febbraio 2023. L’opera prima di Antonio Bigini con Martino Zaccara, Edoardo Marcucci, David Pasquesi, Antonio Buil Pueyo è stata inclusa nella selezione di 18 titoli della sezione Generation, un programma che abbraccia sia valutazioni percettive dello stato del mondo sia affermazioni fantastiche di verità personali, sia nei temi che nel linguaggio cinematografico. Le proprietà dei metalli è ambientato in un villaggio italiano, dove si dice che il piccolo Pietro abbia poteri psicocinetici. Un tenero ritratto della giovinezza e un'allegoria della scienza con le sue forze invisibili.

“Generation è entusiasta del cinema che pone al centro le prospettive e le esperienze personali dei giovani e che consente al pubblico giovane di vedersi e immaginarsi di nuovo. – afferma il caposezione Sebastian Markt - Un'esperienza cinematografica che fa da specchio a un mondo creato da altri e che funge da finestra su un mondo che può essere possibile".

Rivelato anche il programma della sezione Panorama che vede la partecipazione di film di finzione e documentari provenienti dall'Ucraina, dallo Yemen e dall'Iran, e che presenta anche un forte cinema femminista statunitense. Dei 14 film selezionati, undici sono anteprime mondiali, per un totale di 19 paesi coinvolti. Nella lista troviamo le nuove opere di Sepideh Farsi, Jennifer Reeder, Tina Satter, Sacha Polak, Malene Choi, Ira Sachs e il nuovo film del regista greco Vasilis Katsoupis, con protagonista Willem Dafoe.

“Quest'anno presenta straordinari film indipendenti provenienti da tutto il mondo. - osserva il caposezione Michael Stütz - Particolarmente sorprendenti sono le numerose opere di registi di tutto il mondo che usano i loro film per sfidare la guerra, la persecuzione sistematica e l'oppressione. La tendenza verso il cinema transnazionale si riflette nelle numerose e valide iscrizioni. Tutto ciò crea un ricco terreno fertile per un Panorama 2023 di ampio respiro e di grande attualità”.

La Berlinale, inoltre, annuncia che per la prossima edizione saranno predisposti nuovi spazi, come il prestigioso Verti Music Hall, con l’obiettivo di una decentralizzazione dell’esperienza festivaliera. Novità anche sul ritorno in presenza dell’European Film Market, per il quale gli organizzatori stanno già registrando una forte domanda. Gli spazi espositivi del Gropius Bau e del Marriott Hotel sono quasi al completo. Dal 16 al 22 febbraio 2023, circa 11.500 partecipanti, aventi diritto, produttori, acquirenti, programmatori di festival e investitori sono attesi ai sette giorni di mercato. In quanto piattaforma commerciale internazionale per contenuti audiovisivi di alta qualità, luogo d'incontro indispensabile per l'industria cinematografica e dei media, oltre a offrire slancio per l'innovazione e il cambiamento e un forum di discussione, l'EFM è uno dei più importanti mercati di film e contenuti in tutto il mondo.