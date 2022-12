Genovese, Martone e Andò: le vendite internazionali di True Colors

In un comunicato ufficiale, True Colours, la società di vendite fondata nel 2015 da Lucky Red e Indigo Film, conferma ancora una volta risultati considerevoli sul mercato internazionale, nonostante il difficile momento del cinema in sala non sia ancora del tutto superato. Nel corso di un’annata che affronta ancora le scorie della pandemia, il cinema italiano ha rafforzato la sua presenza nei maggiori eventi internazionali e incrementato i propri risultati economici all’estero, come testimonia anche la recente ricerca dell’ANICA sull’export del prodotto audiovisivo.

Il 2022 è iniziato con le prevendite de Il primo giorno della mia vita, nuovo film di Paolo Genovese presentato ai distributori ancora in post-produzione all’European Film Market di febbraio. Nonostante l’evento berlinese si sia svolto solo nella sua versione virtuale, il film del regista di Perfetti Sconosciuti, prodotto da Medusa Film e Lotus per Leone Film Group, è stato prevenduto in più di 20 territori, tra cui Spagna, Portogallo, Benelux, Svezia, Finlandia, Svizzera, Polonia, Taiwan, Medio Oriente, Israele e Australia. Il film, ora completato, continuerà il suo percorso internazionale passando nuovamente dall’EFM a seguito dell’uscita in sala prevista dal 26 gennaio 2023, come annunciato di recente alle Giornate Professionali di Sorrento.

Un risultato di assoluto prestigio è arrivato poi lo scorso maggio con la partecipazione di Nostalgia di Mario Martone in competizione al Festival di Cannes. Nostalgia è stato venduto al Marché du Film in più di 60 territori tra cui Regno Unito, Germania, Spagna, Benelux, Scandinavia e tutto l’est Europa. Il suo protagonista, Pierfrancesco Favino, ha ottenuto la nomination come Best Actor agli European Film Awards.

Un altro film di Martone, Qui rido io, è un altro dei titoli che hanno ottenuto ottimi risultati durante l’anno appena concluso, con vendite chiuse in Belgio, Olanda, Svizzera e territori Baltici, che si aggiungono ai contratti siglati alla fine dello scorso anno, tra cui quello negli Stati Uniti, e ai numerosi Festival dove il film ha circolato fin dalla sua premiere in Concorso a Venezia 2021.

Un altro film con protagonista Toni Servillo è stato poi il titolo di maggiore interesse nell’ultimo trimestre per True Colours. Si tratta di La Stranezza di Roberto Andò, prodotto da Bibi Film e Tramp Limited con Medusa Film e Rai Cinema a comporre un assetto produttivo unico nel panorama italiano. Uscito in sala con Medusa il 27 ottobre, dopo la premiere alla Festa del Cinema di Roma, il film ha ottenuto il miglior incasso di un prodotto italiano nel 2022, superando i 5.3M di euro e le 800mila presenze. Un risultato che di certo aiuterà le prime vendite estere. Trattative su molti territori europei sono infatti in corso e il film continuerà certamente nel 2023 sia il suo percorso sul mercato internazionale, che la propria circolazione festivaliera.

Degni di nota sono anche i risultati ottenuti da Delta, opera seconda di Michele Vannucci, prodotto da Kino Produzioni con Rai Cinema, venduto in Francia, Svizzera, Belgio e Olanda dopo la premiere mondiale in Piazza Grande a Locarno e la partecipazione in concorso al Busan International Film Festival in Corea.