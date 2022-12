Alessandro Preziosi in 'Black out' dal 23 gennaio su Rai 1

Lunedì 23 gennaio andrà in onda su Rai 1 la prima puntata di, la nuova serie tv scritta da Valerio D’Annunzio, Michelangelo La Neve, Peppe Millanta, Michela Straniero, Andrea Valagussa, che vede alla regia Riccardo Donna; una coproduzione Rai Fiction - Èliseo Entertainment con la partecipazione di Viola Film, in collaborazione con Trentino Film Commission, prodotta da Luca Barbareschi. Si tratta di un mistery intenso ed emozionante che si svolge durante le vacanze natalizie nella Valle del Vanoi, in Trentino, dove i clienti del lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico rimangono tagliati fuori dal mondo a causa di una valanga in attesa dei soccorsi. Ma questo è solo l’inizio di una storia di intrighi, passioni e omicidi. Protagonista. Accanto a lui, Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino e tanti altri.