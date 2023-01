'Gino Soldà, una vita straordinaria', il K2 e altre imprese nel film in sala il 6-7-8 febbraio

Grandi imprese alpinistiche e un impegno civile che lo ha portato a salvare molte vite. Il documentario Gino Soldà – Una Vita Straordinaria, scritto e diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon, porterà al cinema il 6-7-8 febbraio (con Mescalito film) la storia del leggendario alpinista del Novecento che nel 1954 - a 47 anni – espugnò il K2 con la spedizione italiana, un’impresa che rappresentò per l'Italia del Dopoguerra una grande vittoria sul piano del prestigio internazionale.

Classe 1907, per molti Gino Soldà è ancora una leggenda: si distinse non solo come grande arrampicatore, aprendo numerosissime vie su roccia e conquistando pareti e vette che gli valsero la Medaglia d'oro al valore atletico nel 1936, ma anche per il suo impegno civile. Dopo l’8 settembre del 1943 entrò in clandestinità come partigiano salvando molte vite umane dalle persecuzioni razziali attraverso la sua conoscenza delle vie e dei sentieri alpini.

Il film di Lorenzato e Zarpellon ripercorre la vita avventurosa dell'alpinista grazie ai racconti di chi lo ha conosciuto e di chi ne ha seguito l’esempio di determinazione e passione. Tra questi Simone Moro, alpinista di fama internazionale e la nuora Giannina Cegalin Soldà. Il film ripercorre anche alcune tra le vie che hanno segnato la sua carriera sportiva: le Piccole Dolomiti, le Tre Cime di Lavaredo la Marmolada, il Sassolungo, paesaggi italiani, cambiati nel tempo, che ancora oggi rimangono teatro di imprese che mettono alla prova molti sportivi.

Gino Soldà – Una Vita Straordinaria è prodotto da Cineblend con il contributo di Ambrafox e ha il supporto di CAI Nazionale, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Arma dei Carabinieri - Corpo Forestale, FISI Federazione Italiana Sport Invernali, Collegio Nazionale Maestri di Sci, Collegio Regionale Veneto guide Alpine, Provincia di Vicenza, Comune di Valdagno, Comune di Recoaro Terme. Dopo l’uscita evento il film continuerà il suo percorso nelle sale con ulteriori proiezioni.