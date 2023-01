VR, Rai Cinema regala esperienze immersive ai pazienti del Bambino Gesù

Per accompagnare i piccoli pazienti durante la degenza, Rai Cinema ha donato 10 visori all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per permettere a bambini e ragazzi in cura presso la struttura di fare esperienze immersive ed essere proiettati nelle meraviglie della realtà virtuale. La donazione è stata resa possibile grazie anche all’Associazione Bambino Gesù.

I visori oggetto della donazione sono Oculus Quest 2 di ultima generazione e sono stati consegnati venerdì 27 presso la Ludoteca della sede del Gianicolo dell’Ospedale alla presenza della responsabile dei servizi per l’accoglienza Lucia Celesti, dell’amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, del presidente dell’Associazione, Luca Benigni, della vice-presidente, Francesca Rebecchini, e della duchessa Valentina Salviati. Indossando i visori VR i giovani pazienti potranno immergersi in mondi lontani attraverso racconti cinematografici immersivi - cortometraggi e documentari in virtual reality su tematiche sociali di grande attualità, ma anche educative e didattiche come scienza, tecnologia, storia e arte - e usufruire di un’ampia selezione di contenuti curata da Rai Cinema, sia attingendo alla propria library VR che alle principali piattaforme internazionali.

La selezione è differenziata in base al target di età: 5 visori saranno utilizzati nella Ludoteca per degenti under 12, gli altri 5 saranno destinati al Day Hospital di oncoematologia per pazienti over 12. Rai Cinema - che recentemente ha lanciato la nuova versione della sua App Rai Cinema Channel VR, disponibile su Oculus Quest 2 e in versione smartphone sugli store Ios e Android - è attiva in ambito VR dal 2019 ed è stata la prima media company a lanciare un’App VR tutta italiana.