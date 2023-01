'C'era una volta in Italia', la proiezione evento in collegamento con Roger Waters

Martedì 31 gennaio dalle ore 21.00, presso il Cinema Giulio Cesare di Roma, avrà luogo la proiezione evento di C'era una volta in Italia - Giacarta sta arrivando, film scritto e diretto da Federico Greco e Mirko Melchiorre. La programmazione del film è presente sul sito dedicato.

Ad aprire la proiezione sarà Roger Waters, presente in collegamento streaming. La rockstar ha partecipato assieme ad altri illustri nomi al racconto della "lotta di Cariati", fatto di cronaca spunto spunto del film.

La città calabrese è luogo di importanti scontri, nati dalla difficile situazione della Sanità locale. Gino Strada, Ken Loach e Roger Waters e decine di protestanti lanciano un appello per la riapertura dell'ospedale di Cariati, chiuso in una sola notte per ordine del "Piano di rientro" che ha decretato l'interruzione di altre 18 strutture ospedaliere.

Il film è prodotto da Alessandro Pezza e Marco Tempera, la distribuzione è a cura di Fil Rouge Media.