Morto il regista e documentarista Luigi Turolla

È morto Luigi Turolla, regista e autore televisivo, si è spento nella sua casa di Roma a 90 anni (28 gennaio 2023). Era nato a Milano il 9 luglio del 1932, dove aveva mosso i primi passi come animatore, poi regista di documentari per la Edison insieme a Ermanno Olmi. Inizia a collaborare con la Rai di Milano e con Franco Bollati, è inserito nel fervente contesto culturale milanese dove incontra e collabora con molti scrittori, tra cui Vittorio G. Rossi, Giancarlo Fusco, Luciano Bianciardi e dove incontra Angelo Rizzoli che poi distribuisce il suo film La mano sul fucile. Nei primi anni '60 si trasferisce a Roma e rafforza la sua collaborazione con Rai e Istituto Luce con il quale realizza alcuni dei documentari più importanti e pionieristici del cinema e della tv italiana, tra cui Continente di ghiaccio, un viaggio verso l'Artico sulle orme di Scott e Amundsen.

Poliedrico e innovatore, sperimenta per la TV linguaggi sempre nuovi, firmando la regia di alcune delle trasmissioni più celebri e innovative della televisione italiana, tra cui Una valigia tutta blu con Walter Chiari, Che combinazione con Don Lurio e Delia Scala, Giochi senza frontiere.

La sua passione per la scienza e la didattica lo spinge a realizzare molti documentari e serie TV come Orizzonti della scienza e della tecnica. Negli anni '80 inizia la sua collaborazione con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma dove fonda e dirige per oltre vent'anni un centro di produzione audiovisiva per sostenere e diffondere una cultura medico scientifica consapevole e moderna nell'ambito della pediatria internazionale.

Pittore, disegnatore, regista, sceneggiatore, non ultimo fu commissario straordinario al Centro Sperimentale di Cinematografia con Lina Wertmüller, lascia un'eredità straordinaria di film e documentari molti dei quali hanno ispirato e ispirano le nuove generazioni di registi e autori.